Вели переговори у державному пансіонаті Дяоюйтай.

В понеділок, 8 липня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Китаю. Про це він повідомив у соцмережі Х.

У Пекіні Орбан зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вони вели переговори в державному пансіонаті Дяоюйтай, пише The New York Times з посиланням на китайські інформагентства.

Орбан описав поїздку до Пекіна як продовження місії за "мир" для України. "Крім воюючих сторін, те, коли закінчиться російсько-українська війна, залежать від США, Євросоюзу і Китаю. Тому після моїх зустрічей із воюючими сторонами ми приїхали до Пекіна", – написав Орбан у Facebook.

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Зазначається, що оголошуючи про візит Орбана до Пекіна, китайське офіційне інформаційне агентство Сіньхуа лише повідомило, що Сі Цзіньпін проведе з ним "поглиблену дискусію з питань, що становлять взаємний інтерес". Востаннє лідери зустрічалися два місяці тому, коли голова КНР відвідав Будапешт у рамках спроби відновити вплив Китаю в Європі.

Візит Орбана до Китаю відбувається перед триденним самітом НАТО у Вашингтоні, який розпочнеться 9 липня.

Турне Орбана

7 липня УНІАН писав, що літак скандального прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вилетів до Китаю. Це сталося після візитів політика в Україну, РФ та Азербайджан.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто анонсував "мирні кроки" щодо України. Також він порадив політикам "пристебнути ремені". До цього прем’єр Угорщини відвідав Київ, а потім Москву.

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