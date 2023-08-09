Правоохоронці перевіряють причетність Макеєнка до оборудки на суму понад 500 мільйонів гривень.

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводять обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата України, екс-заступника голови фракції забороненої Партії регіонів в парламенті Володимира Макеєнка, повідомляє прес-центр СБУ.

"Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда гривень", – повідомляє СБУ, не уточнюючи імені фігуранта. Джерела в правоохоронних органах повідомили УНІАН, що йдеться саме про Макеєнка.

Спецслужба також зазначає, що щодо екс-нардепа триває перевірки щодо ухилення від сплати податків протягом 2011-2014 років на суму розмірі понад 63 мільйони гривень.

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Слідчі дії проходять у помешканнях керівників підконтрольних нардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. В СБУ повідомляють, що йдеться про комерційні структури через які колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації доходів.

В повідомленні сказано, що кримінальне провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом); ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Хто такий Володимир Макеєнко

Володимир Макеєнко був народним депутатом України I, III – VII скликань, заступником голови фракції забороненої Партії регіонів. Під час Революції гідності Макеєнко був головою Київської міської державної адміністрації (з 25 січня по 7 березня 2014 року). Тоді він несподівано вийшов з Партії регіонів і взяв на себе особисту відповідальність за життєдіяльність Києва.

В 2017 Володимир Макеєнко став співвласником телеканалу "Тоніс", який незабаром припинив своє існування і був замінений на інформаційний телеканал "Прямий". Макеєнко пробув власником "Прямого" до 2021 року.

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