Олексій Данілов спростував інформацію про те, що проти телеканалу "Прямий" планували запровадити санкції.

Рада національної безпеки і оборони України не планувала вводити санкції проти каналу "Прямий", офіційним власником якого нещодавно став екс-президент України Петро Порошенко.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише НВ.

Олексій Данілов спростував інформацію про те, що проти телеканалу "Прямий" планували запровадити санкції.

"На підставі чого і навіщо? І чому так переймається Петро Олексійович разом з членом Партії регіонів Макеєнком? Жодних підстав для того, щоб щось відбувалося, в апараті РНБО не розглядали... Останнім часом жодної інформації про засідання РНБО до ЗМІ до проведення засідання не надходило. Хтось Петра Олексійовича шантажував? Може, він даремно витратив гроші, не знаю", - сказав Данілов.

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Санкції проти "Прямого": заява Порошенка

Одним з можливих рішень РНБО в п'ятницю називалося введення санкцій проти Володимира Макеєнка - екс - "регіонала", який формально володів телеканалом "Прямий". У четвер ввечері Петро Порошенко заявив, що купив канал у Макеєнка через побоювання, що РНБО може закрити його.

В Офісі президента того ж вечора спростували слова Порошенка. Прес-секретар Зеленського Юлія Мендель заявила, що РНБО не планує вводити санкції проти "Прямого".

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Автор: УНІАН