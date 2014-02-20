Голова КМДА Макеєнко вийшов з Партії регіонів

Про це йдеться в оприлюдненій на офіційному сайті КМДА заяві Макеєнка, адресованій Президенту України Віктору Януковичу.

”Я, Володимир Макеєнко, звертаюся особисто до Вас, пане Президенте, та до керівників силових структур. Події, що відбуваються сьогодні у столиці України – це трагедія всього українського народу. Я відповідально повідомляю, що готовий зробити все можливе для припинення братовбивства та кровопролиття в серці України – на Майдані Незалежності. Людське життя має бути найвищою цінністю в нашій державі і ніщо не може суперечити цьому принципу”, - говориться в заяві.

Читайте такожУ КМДА заперечують чутки про перекриття мостів у КиєвіЯк заявив Макеєнко, ”у підтвердження своїх слів я прийняв рішення вийти з лав Партії регіонів та взяти особисту відповідальність за життєдіяльність міста Києва”.

Він зауважив, що його доля склалася так, що в цей тяжкий час на нього покладена величезна відповідальність за кожного киянина.

”Ми маємо керуватися тільки інтересами народу, це єдиний шанс зберегти життя людей. Жодна влада не варта людських жертв. Жоден олігарх не загинув, жоден політик не загинув, я, як керівник Київської адміністрації, займаюсь похованням десятків простих людей. Пропоную кожному народному депутату незалежно від партійного квитка стати живим ланцюгом між громадянами України в формі та громадянами України в цивільному одязі, заради припинення бойових дій та кровопролиття!”, - заявив Макеєнко.

За словами голови КМДА, його найвища мета – зберегти життя українців.

Читайте такожКриваве протистояння на Майдані Незалежності. Відео та текстова онлайн-трансляція”Я буду виконувати обов’язки голови Київської міської державної адміністрації до тих пір, поки мені довіряє народ України”, - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Штабі національного спротиву заявили, що Макеєнко вийшов з Партії регіонів і пообіцяв відновити роботу метро, яку призупинив 18 лютого.