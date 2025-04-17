Володимир Прокопів підозрюється у організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи.

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Володимиру Прокопіву вручили підозру. Про це кореспонденту УНІАН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що підозру вручили сьогодні зранку представники СБУ і Національної поліції.

"Його підозрюють у організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи", - повідомили джерела.

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Більше деталей повідомлять згодом правоохоронці.

У жовтні 2024 року у розслідуванні Bihus.Info йшлося про те, що в оточенні Володимира Прокопіва є особи, які стали власниками низки обʼєктів, які були виведені з комунальної власності і викуплені за заниженими цінами. Йдеться про земляків Прокопіва з Івано-Франківська - Олександра Поштарюка та Андрія Стеценка. Вони прямо чи опосередковано є власниками: 300 кв метрів офісних приміщень у центрі Києва, земельної ділянки на Соломʼянці, занедбаних будівель на території "Експоцентру України", на Трухановому острові та біля озера на Теремках тощо.

Раніше мер Києва Віталій Кличко звільнив низку топ-посадовців Київської міськдержадміністрації на тлі резонансного розслідування про земельну корупцію в столиці.

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