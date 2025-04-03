Мер зауважує, що секретаря Київради Володимира Бондаренка можуть звільнити лише депутати, бо саме вони обирали його на посаду.

Мер Києва Віталій Кличко звільнив низку топ-посадовців Київської міськдержадміністрації на тлі резонансного розслідування про земельну корупцію в столиці. Про це Кличко повідомив у Telegram.

Так, зі своїх посад в КМДА звільнені:

заступник голови КМДА Петро Оленич,

заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта

заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов.

Звільнений з посади директора КП "Інженерний центр" депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв. Наразі фракція партії "УДАР" розпочала процедуру відкликання його з депутатів Київради, оскільки він є підозрюваним у кримінальному провадженні.

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Звільнені також:

директор комунального підприємства "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський,

директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій,

заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Крім того, прийнято рішення щодо звільнення директора комунального підприємства "Фінансова компанія "Житлоінвест" Віктора Погребного, який перебуває на лікарняному.

"Як тільки вийде – буде звільнений", - пише Кличко.

Щодо інших посадовців, імена яких лунали в журналістському розслідуванні, як зауважив мер, у них невизначений процесуальний статус у кримінальному провадженні, а у секретаря Київради Володимира Бондаренка – статус свідка.

"Його, як секретаря Київради, обирали депутати. Вони і можуть його звільнити. Відповідно до регламенту Київради і процедур", - зазначив Кличко, нагадавши, що наразі Бондаренко відсторонений від підготовки та ведення засідань Київради.

Розслідування корупції в КМДА

Як повідомляв УНІАН, у лютому Національне антикорупційне бюро інформувало, що проводиться масштабна операція "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді. Повідомлялось, що НАБУ прийшло з обшуками до екс-депутата Київради Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом.

Згодом у НАБУ повідомили, що у порядку ст. 208 КПК України затримано 7 учасників злочинної організації, а підозру повідомили 10 особам. Зазначалось, що серед підозрюваних:

ексдепутат КМР, керівник злочинної організації;

заступник голови КМДА;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати КМР;

перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;

четверо інших осіб.

10 лютого стало відомо, що Комарницького оголосили в розшук. Йому оголосили підозру за статтею про створення та керівництво злочинною організацією з метою незаконного привласнення київської землі.

У НАБУ зауважували, що керівник злочинної організації , а саме Комарницький, мав значний вплив на процеси всередині КМР та КМДА.

За даними слідства, учасники злочинної організації знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі подавали до міськради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

Депутати КМР та посадовці КМДА, частина з яких входила до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості, повідомили слідчі.

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