Він незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків на Одещині.

НАБУ і САП викрили колишнього заступника керівника Офісу Президента України (2019-2024 рр.) на легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Як повідомили в бюро, вказана особа вже притягується до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн.

За даними слідства, підозрюваний у період 2019-2021 рр. незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини. Як пише "Суспільне", з деталей випливає, що йдеться про Андрія Смирнова.

Зазначається, що для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топ-посадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу.

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"Детективами також встановлено, що у 2022 році до топ-посадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тис. дол. США для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі. За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері - забезпечити перемогу його компанії. Топ-посадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив "потрібне" рішення", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ поінформували, що колишньому заступнику керівника Офісу президента повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України; власнику будівельної компанії - ч. 1 ст. 369 КК України.

Андрій Смирнов - які він має підозри

Як повідомляв УНІАН, у травні 2024 року стало відомо, що підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн колишнього заступника керівника Офісу президента. Дії особи були кваліфіковані за ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

Тоді у САП також не назвали ім'я та прізвище підозрюваного. Але джерело УНІАН у правоохоронних органах поінформувало, що йдеться про Андрія Смирнова.

10 вересня 2019 року Смирнов був призначений заступником керівника ОП. Його було звільнено з посади указом президента 29 березня 2024 року.

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