Володимир Прокопів підозрюється у організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи.

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Володимиру Прокопіву вручили підозру. Про це кореспонденту УНІАН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що підозру вручили сьогодні зранку представники СБУ і Національної поліції.

"Його підозрюють у організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи", - повідомили джерела.

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За даними поліції Києва, Прокопів допомагав військовозобов’язаним виїхати до країн Європи під виглядом водіїв бензовозів від комерційного підприємства, яке нібито мало доставити дизельне пальне для Збройних сил України та гуманітарних потреб столиці.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram, підозра вручена через сприяння в незаконному виїзді за кордон чоловіків під виглядом перевезення гуманітарних вантажів та у неодноразовій несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах (ч. 2 ст. 332, ч. 1, 3 ст. 362 Кримінального Кодексу України).

Зокрема, за даними слідства, приватне товариство звернулось до КМДА з проханням внести заявки стосовно 31 особи до системи "Шлях". Вказані чоловіки начебто мали привести в Україну дизельне пальне для гуманітарних потреб. Разом з тим, окремі водії не мали відповідної категорії водійських посвідчень, яка б дозволяла здійснювати перевезення вантажів. Частина з цих водіїв з відрядження не повернулась.

У такий спосіб з травня по червень 2022 року за погодженням заступника голови КМДА, із використанням його цифрового підпису, дозвіл на перетин кордону отримав 31 чоловік.

"Внесення інформації до системи "Шлях" відбувалось на підставі листів підприємства, які в установленому порядку не реєструвались в КМДА та за відсутності відповідного рішення Київської міської військової адміністрації про надання дозволу на виїзд за межі України, як це передбачено законодавством", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заступника голови КМДА затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної схеми.

Справи щодо чиновників КМДА - що відомо

У жовтні 2024 року у розслідуванні Bihus.Info йшлося про те, що в оточенні Володимира Прокопіва є особи, які стали власниками низки обʼєктів, які були виведені з комунальної власності і викуплені за заниженими цінами. Йдеться про земляків Прокопіва з Івано-Франківська - Олександра Поштарюка та Андрія Стеценка. Вони прямо чи опосередковано є власниками: 300 кв метрів офісних приміщень у центрі Києва, земельної ділянки на Соломʼянці, занедбаних будівель на території "Експоцентру України", на Трухановому острові та біля озера на Теремках тощо.

Також широкого резонансу набула справа "смотрящого" за Києвом Дениса Комарницького і найближчих його соратників у київській владі. Комарницький зараз не має жодної посади у соличній владі, але був депутатом Київради за часів мера Леоніда Черновецького. Однак і зараз він роздає діючим посадовцям КМДА та депутатам Київради вказівки, "вирішував питання" та реалізовував земельні схеми. Внаслідок його наказів шахраї незаконно заволоділи земельною ділянкою в центрі Києва, оціненою в 11 млн грн та намагалася привласнити ще 6 земельних ділянок вартістю понад 83 млн грн.

На початку квітня мер Києва Віталій Кличко звільнив низку топ-посадовців Київської міськдержадміністрації на тлі резонансного розслідування про земельну корупцію в столиці.

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