Зеленський допустив можливість проведення виборів в Україні, але є нюанс

Він стверджує, що був готовий організувати вибори протягом зими, якби Вашингтон зміг домовитися з Москвою про перемир’я.

Президент України Володимир Зеленський допустив можливість проведення виборів в Україні в онлайн-форматі.

"Ми можемо розглянути можливість проведення онлайн-виборів. Це можливо, але парламент повинен буде знайти рішення", - сказав він в інтерв’ю ZDF.

При цьому президент України зазначив, що військовослужбовці ЗСУ виступають проти проведення виборів, оскільки не мають можливості проголосувати.

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"Мільйони людей перебувають в окопах, і технічно ми не можемо організувати для них голосування. Проведення виборів, коли солдати не можуть проголосувати, є несправедливим. Це на 100% несправедливо", - додав Зеленський.

Український лідер стверджує, що був готовий організувати вибори протягом зими, якби Вашингтон зміг домовитися з Москвою про перемир’я:

"Я сказав американцям: ви можете домовитися з росіянами про зимове перемир’я. Тоді у людей буде електрика й вода. За цей час ми могли б також провести вибори - якщо ви всі в США захочете мене змінити. Можливо, тепер ситуація зміниться, але тоді це, безумовно, було б можливо. Тож шанс є. Шанс був".

Розмови про вибори в Україні

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що питання виборів в Україні є важливим, але не є ключовою причиною продовження війни.

"Послухайте, піднімається питання про вибори, і я не кажу, що воно неважливе. Але це не є основною причиною того, чому війна досі триває", - сказав він.

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