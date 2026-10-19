Рубіо пішов проти Трампа в питанні виборів в Україні

Водночас він сказав, що американські компанії скаржилися на Україну через удари по суднах.

Питання виборів в Україні є важливим, але не є ключовою причиною продовження війни. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає ClashReport.

"Послухайте, піднімається питання виборів, і я не кажу, що воно неважливе. Але це не є основною причиною того, чому війна досі триває", – сказав Рубіо.

Він прямо не звинуватив Україну в ескалації ударів по РФ, однак натякнув на це, цитуючи скарги американських підприємців.

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"Ми вже говорили про це публічно. Наприклад кілька місяців тому ми бачили удари по суднах, які перевозили енергоносії у Чорному морі. І було багато скарг. Бо до нас дзвонили американські компанії й казали: "Гей, на тому судні, яке було вражене Україною, була наша нафта", – сказав Рубіо.

Звинувачення США в бік України

Раніше президент США Дональд Трамп вчергове звинуватив українського президента Володимира Зеленського у відсутності бажання завершувати війну. Трамп також заявив, що Україна нібито могла укласти більш вигідну угоду щодо завершення війни два роки тому. Тоді як зараз, заявив Трамп, Україна нібито втратила "моря та океани".

На тлі цього президент Володимир Зеленський заявив, що США наразі затримують постачання ракет до систем ППО Patriot, які використовуються для збиття російської балістики. Президент зазначив. що ці замовлення вже були оплачені, однак Вашингтон не схвалив частину постачань.

Також, за словами президента, в ніч на 19 жовтня партнери знову не повідомили Україну про запуск російської балістики. Президент прямо не звинуватив Вашингтон, однак наголосив на тому, що поки з РФ знімають частину санкцій, Україні блокують постачання ППО.

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