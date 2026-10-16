Зеленський зробив заяву після зустрічі з Мадяром

Лідери України та Угорщини говорили про відносини, економіку і логістику між державами.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром і розповів про результати їхнього спілкування. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на пресконференції у Брюсселі. Він повідомив, що з Мадяром відбулася "дуже хороша зустріч".

"Багато про що говорили, так, - і про відносини, і про економіку, і про логістику. Все це потрібне між нашими державами", - підкреслив Зеленський.

Також президент України сказав, що не проти відвідати Будапешт.

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"Я думаю, що не так важливо, хто до кого першим їде. Важливо, що ми йдемо один одному назустріч. Це важливо, впевнений, для сусідів, народів і для наших відносин. Ми вдячні всім партнерам, які відкрили нам два кластери [для продовження переговорів про майбутній вступ до ЄС, - УНІАН]. Ми вдячні, що Угорщина також підтримала ці відповідні кроки. Наші парламентарі й урядовці попрацювали щодо законів, які просила угорська сторона, і щодо інших реформ", - відзначив Зеленський.

Глава держави вважає, що це дуже позитивні сигнали. Він додав, що Україна рухається до Євросоюзу, і це відбувається у відносинах з Угорщиною.

Що сказав Мадяр про зустріч із Зеленським

Своєю чергою, як повідомив Мадяр у соціальній мережі Facebook, він привітав політичну домовленість з Україною, яка дозволила "зміцнити права угорської меншини на Закарпатті".

"Як перший крок у відновленні взаємної довіри, ми відзначили ухвалення Верховною Радою на основі домовленості закону про освіту для меншин, і що українська сторона негайно почала втілювати його", - написав Мадяр.

Він подякував українському парламенту за схвалення резолюції, у якій визнавалося, що проти угорців Закарпаття між 1944 і 1946 роками вчинялися злочини шляхом примусової праці та масових депортацій.

"Я погодився з президентом України, що ми продовжимо координацію між двома країнами на міністерському рівні, і ми приділятимемо особливу увагу подальшому покращенню ситуації для меншин в наших країнах", - додав Мадяр.

Також, за його словами, вони із Зеленським погодилися, що інтересам обох країн відповідає те, аби політичні та економічні відносини розвивалися на новій основі.

"Я запевнив українського президента у своїй повній солідарності з ним за нелюдську російську агресію проти його країни, яка триває вже 5 років", - наголосив Мадяр.

Угорський прем’єр додав, що Угорщина готова надати будь-яку можливу дипломатичну допомогу для започаткування режиму припинення вогню і тривалого миру якомога скоріше.

Вступ України до ЄС: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, на переконання Мадяра, Україні може знадобитися 15-20 років, аби набути справжнього членства в Євросоюзі.

13 жовтня після зняття Угорщиною блокування в Євросоюзі відкрили ще два переговорні кластери щодо вступу України в ЄС.

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