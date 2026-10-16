Україна вже домовляється про нову зустріч з американцями, - Зеленський

Президент України сподівається, що відповідна домовленість про зустріч між представниками України та США буде у найближчі дні.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що вже у найближчі дні буде досягнуто порозуміння з американською стороною щодо нової зустрічі "на тому чи іншому рівні". Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на пресконференції у Брюсселі.

"Ми розмовляємо з американською переговорною командою. Я знаю, наша команда з ними в постійному контакті. Думаю, у найближчі дні домовляться про зустріч на тому чи іншому рівні", - повідомив Зеленський.

Як зазначив глава держави, "ми будемо продовжувати жити і боротись". "Головне – з гідністю жити. Це ж дуже важливо сьогодні в житті - якісь життя важлива. Вона така страшна під час війни. Дуже важливо, щоби гідність залишалась", - наголосив Зеленський.

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Оновлено о 16.22. Як йдеться у повідомленні телеграм-каналу Ukraine context, який пов’язують з керівником Офіса президента Кирилом Будановим, цими днями українська переговорна група домовлятиметься зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, спеціальними представниками президента США Дональда Трампа, про чергову зустріч найближчим часом.

Також у Зеленського запитали, чи європейські лідери йому висловлювали певну критику з приводу того, що сталося в останній час у відносинах з Трампом.

"Я чув від колег з Європи тільки підтримку. Я їм вдячний за це. Вони розуміють позицію України. Вона абсолютно чесна, чиста, максимально справедлива. Я вважаю, що відповідна домовленість, яка була між Сполученими Штатами Америки і Росією – дизельна угода - це домовленість, про яку ми не знали. І зняття санкцій - це також був сюрприз для всіх", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що російські загарбники вбивають українців, і що з Україною треба говорити про те, що США мають намір робити з РФ.

"Я думаю, що ми повинні знати і безпосередньо про це. Ми отримували сигнали після того, як відповідні речі вже відбулись, і "дизельна угода" тощо. Наша пропозиція була дуже проста – "енергетичне перемир’я". І, до речі, потім, коли ми почули від президента Сполучених Штатів Америки [про енергетичне перемир’я] - ми підтримали, безумовно, публічно одразу", - відзначив Зеленський.

Водночас, за його словами, українська позиція полягала у тому, що якщо енергетичного перемир’я немає, то від США очікувалася пропозиція "хоч про якесь перемир’я, просто продемонструвати, що йде деескалація".

Однак, жодного перемир’я немає, бо росіяни цього не хочуть, і такий сигнал надійшов від американської сторони.

"Тоді, моя пропозиція була наступна: гаразд, ми партнери, і тому зрозуміло, ви вирішили, що вам це потрібно [дизельна угода з РФ], хоча вся аналітика говорить, що це не впливає на ціну, - але, тим не менш, зараз не про причини, а про наслідки, - і вам це потрібно, але вони будуть атакувати нашу енергосистему, і якщо немає енергетичного припинення вогню, дайте нам антибалістичні ракети, щоб я захистив критичні об'єкти", - повідомив Зеленський.

Він додав, що просив дати ракет-перехоплювачів "не дуже багато".

"На той час, поки вам це потрібно – "дизельна угода". Я не отримав це. Тобто, дивіться, на мій погляд, що це виглядає дивно", - сказав Зеленський.

Україна та США

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з рішенням Трампа послабити санкції проти Росії і почати купувати у неї дизельне пальне, відносини між лідерами США і України дуже загострилися. Також Трамп вимагає від України припинити удари по російських НПЗ, які є найбільш ефективним впливом на можливість Росії залучати фінанси для продовження війни проти України.

На думку журналістів телеканалу CNN, прагнення Трампа знизити енергетичні витрати робить перемогу України у її власній війні складнішим і небезпечнішим завданням.

15 жовтня Трапм заявив, що не хоче мати справу з Зеленським. Президент США також думає, що нібито Зеленський не хоче домовлятися з Росією, яка продовжує повномасштабну війну проти України.

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