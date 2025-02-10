Зокрема, представники президента США приїдуть в Україну до Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.

Цього тижня очікується приїзд в Україну серйозних людей із команди президента США Дональда Трампа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на брифінгу з президентом Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіно.

Зокрема, у контексті заяви президента США Дональда Трампа про те, що в переговорах про припинення війни вдалося досягти певного прогресу, у Зеленського запитали, чи може він про щось таке говорити зі свого боку, а також що йому відомо про спілкування Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Зеленський назвав це питання дуже складним.

"Зараз важливо, мені здається, не жити чутками", - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що сьогодні важливо зосередитися на практичній роботі української команди та американської команди.

"На спільному баченні, бажано, головних речей. Безумовно, можуть бути різні думки, але на спільному баченні головних речей - як зупинити Путіна і як дати гарантії безпеки Україні та українцям. Ми будемо працювати дуже сильно", - наголосив Зеленський.

При цьому, глава держави розповів про найближчі зустрічі з командою Трампа.

"Цього тижня будуть деякі люди і з команди президента Трампа, серйозні, у нас в Україні до ще Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція. У мене буде там низка зустрічей і з віцепрезидентом, також будуть зустрічі і з командою президента Трампа і в моєї команди там будуть окремі зустрічі, розмови. Скажімо так, робота. Після цього буде продуктивна робота і в Україні з колегами зі Сполучених Штатів Америки", - сказав Зеленський.

Як додав президент України, команди України та США працюють над двостороннім діалогом і його зустріччю з президентом Трампом.

"Також наші команди працюють над нашим діалогом і зустріччю між мною і президентом Трампом. Він говорив про це. Мені здається, що в цьому немає жодного секрету. Питання, коли це буде - можливостей обох сторін", - заявив Зеленський.

Крім того, президент України прокоментував спілкування Трампа з Путіним.

"А те, що вони спілкуються - подивимося, хто і як, і чи так це", - сказав Зеленський.

Інша із заяв президента України

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський виключив протистояння США та України. Президенту США Дональду Трампу потрібно не просто закінчити війну в Україні, йому потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів знову напасти, це в інтересах усього Заходу, вважає він.

Крім того, Зеленський розповів про нові деталі від розвідки. Зокрема, про те, що Путін продовжує збільшувати свою армію, навіть не думаючи про переговорний процес.

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