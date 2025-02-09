Якщо Путіна не зупинити, він піде далі на "Литву, Латвію, Естонію, Польщу", заявив президент.

Президенту США Дональду Трампу потрібно не просто закінчити війну в Україні, йому потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів знову напасти, це в інтересах усього Заходу. Отже, Україні необхідні гарантії безпеки, інакше заморожений конфлікт призведе до того, що Путін повернеться зі своєю агресією і не зупиниться, а Захід програє. Впевненість у цьому висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для ITV News, відповідаючи на запитання про справедливий мир.

"Це буде поразка абсолютно для всіх... Для нас дуже важливо, і для Трампа: йому потрібно не просто закінчити війну. Йому потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів прийти знову з війною проти нас. Мені здається, це найголовніше. І це мають визнати всі, тоді це перемога. І це те, над чим нам усім потрібно працювати, тому що Путін не хоче завершення війни. І коли хтось дуже не хоче завершення війни, не можна з ним просто піти на якийсь напівкрок, тому що він його потім використає", - заявив Зеленський.

Відповідаючи на запитання про ймовірність пропозиції Трампом неприйнятної угоди, Зеленський наголосив, що Україна не може бути в протистоянні зі США:

Відео дня

"Це невигідно нам, країні, яка у війні, і це невигідно Трампу, який є президентом сильної Америки, йому невигідна перемога Путіна. Якщо буде протистояння позицій України та Америки, я не хочу навіть про це думати, то від цього виграє тільки Путін. Перемога Путіна - програш західного світу. І Європи, і Америки. І він ніколи не зупиниться".

За його словами, якщо Путіна не зупинити, він піде далі на "Литву, Латвію, Естонію, Польщу".

"Навіть Угорщина, яка балансує між Україною і Росією, не знає до кінця, куди піде далі Путін... Він піде далі, це його мета - повернути Радянський Союз, вплив Російської імперії на світ, повернути ті часи. І навіть ще зробити якийсь стрибок в історії Росії", - заявив Зеленський.

Він акцентував, що потрібні такі домовленості та гарантії безпеки, за яких росіяни не зможуть продовжувати воювати: "І це дуже реально, я в цьому впевнений".

Зеленський додав, що підготовлений Україною "план перемоги" - це фундаментальні документи, які можуть бути основою для плану Трампа:

"У "плані перемоги" виписано, що таке справедливий мир для України, ґрунтуючись на міжнародному праві. І безумовно будь-який план, якщо він принесе 10%, 20%, 30% від базису справедливого миру, - це нормальні кроки вперед. Але я впевнений, що ми не можемо говорити про справедливий мир, поки зло не покарано".

Мирний план Трампа щодо України - що повідомлялося

Нагадаємо, за інформацією деяких ЗМІ, мирний план Трампа щодо припинення війни в Україні включає "потенційне заморожування конфлікту", а також "залишення окупованої російськими військами території в невизначеному стані".

Водночас акцентувалося, що при цьому Україні буде надано гарантії безпеки, які зможуть унеможливити нові напади Москви.

Вас також можуть зацікавити новини: