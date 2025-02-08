Український президент наголошує, що кремлівський диктатор Путін готується не до перемовин, а до продовження війни, і не тільки проти України.

Росіяни збільшують свою армію ще на понад 100 тисяч солдатів, заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це він сказав у своєму відеозверненні у Telegram.

"Зараз ми знаємо – наша розвідка нам доповідає, – що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології – технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології. І це означає просту річ: Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на понад 100 тисяч солдатів", - підкреслив Зеленський.

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Він наголосив, що усі партнери України повинні про це знати і відповідну інформацію Україна готова передавати, і по лінії розвідок уже відбувається відповідна комунікація.

Український президент повідомив, що з Головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне , який приїхав до Києва, обговорив підготовку до наступного засідання у форматі "Рамштайн" та потреби оборони як України, так і спільної.

Як підкреслив Зеленський, перша поїздка нового очільника Військового комітету НАТО саме в нашу державу, "саме для того, щоб підтримати українців".

"Ми повинні разом бачити, які є загрози і які є наші інструменти протидії. Потрібне чітке розуміння: тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і мета у 5 % ВВП на оборону не зникне з порядку денного", - наголосив український президент.

Також він сказав, що вдячний Британії за оголошені кошти на підтримку стійкості України, і не лише оборонної стійкості, але й енергетичної стійкості, економічної та соціальної.

"Важливим кроком" у розвитку нашої військової авіації Зеленський назвав винищувачі "Міражі" від Франції. За словами глави держави, ці літаки вже працюють на наш захист.

"Буде збільшення цього напряму", - додав він.

Також нагадав, що є поповнення F-16 – нові літаки від Нідерландів.

На останок Зеленський повідомив, що готується чіткий графік зустрічей із ключовими партнерами України: "Америкою, європейцями, ісламським світом".

"Є чіткі дати. Будемо працювати", - зазначив президент.

Новини про збільшення російської армії

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2022 р. Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації - з 1,9 мільйона до 2,04 мільйонів осіб з 2023 року. В Генеральному штабі Збройних сил Російської Федерації наполягали тоді на загальній мобілізації, оскільки російська армія несе величезні втрати на війні в Україні. Однак й до цього часу Росія проводять приховану мобілізацію.

Іншим указом, підписаним вже у вересні 2024 р., Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ на 180 тисяч військових, а саме російська армія налічуватиме 1,5 млн військовослужбовців, штатна ж чисельність ЗС РФ збільшується до 2 млн 389 тисяч осіб.

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