Проблеми з роботою Starlink: військові розкрили, як це позначилося на виконанні завдань

В одному з підрозділів безпілотних систем через проблеми зі зв’язком довелося скасувати частину завдань.

Через проблеми зі Starlink під час польотів безпілотників зв’язок з ними міг зникати на 10-20 секунд уже на швидкості 110-120 км/год.

Про це повідомили у прес-службі 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ. "Сьогодні, 14 жовтня, вночі підрозділи 7-го корпусу ДШВ на Гуляйпільському напрямку почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink, пов’язані з обмеженням швидкості передачі даних", - зазначили у корпусі.

Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних. Наголошується, що ці зміни безпосередньо вплинули на застосування безпілотників, які використовують Starlink для керування під час польоту.

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"За нашими спостереженнями, під час польотів БпЛА зв’язок міг зникати на 10-20 секунд уже на швидкості 110-120 км/год. При цьому, апарати продовжували рух, однак такі переривання ускладнювали керування ними", - розповіли у 7 ДШВ.

У корпусі пояснили, що зниження швидкості польоту БпЛА створює додаткові ризики: повільніші цілі стають вразливішими до ураження противником.

"Ще гостріше проблема проявляється під час запуску швидкісних безпілотників. На старті деякі апарати, особливо типу middle strike, мають набирати досить високу швидкість. За цих умов нестабільний зв’язок унеможливить запуск таких бортів або застосування за призначенням", - йдеться у повідомленні.

У 7 ДШВ підкреслили, що наслідки цього вже відчутні на практиці. Так, лише від початку доби в одному з підрозділів безпілотних систем, який діє у смузі відповідальності 7-го корпусу на Гуляйпільському напрямку, через проблеми зі зв’язком довелося скасувати частину місій.

Заяви Трампа і підтримка Маска

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп публічного закликав президента Володимира Зеленського провести вибори в Україні. Він також заявив, що саме Зеленський нібито не хоче завершувати війну.

Цю заяву про вибори підтримав американський мільярдер Ілон Маск, на тлі цього почали зʼявлятися чутки про те, що його компанія може обмежити роботу Starlink в Україні.

Згодом Сергій Бескрестнов, радник президента України з технологічних інновацій у ЗСУ, заявив, що в ніч на 14 жовтня компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху в Україні.

Він зазначив, що наразі обмеження стосуються так званого "військового пакету". А саме - послуг StarShield, які було обмежено до швидкості не більше 161 км/год.

Так, оскільки Сили оборони України не отримували попередження про таке обмеження, то це призвело до зриву низки місій.

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