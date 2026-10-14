'Україна була приголомшена': США зв'язали руки українцям, давши Росії свободу дій, - NYT

Україні без попередження обмежили Starshield, зірвавши бойові операції з дронами.

Компанія SpaceX без попередження обмежила для України роботу системи Starshield, що є частиною мережі Starlink. Це вплинуло на бойові операції ЗСУ на фронті у той час, як Росія посилила удари по українській енергетичній інфраструктурі. Про це пише The New York Times.

"Україна була приголомшена, виявивши обмеження, пов'язані з використанням системи Starshield, які, за її словами, спричинили збої в кількох бойових операціях. За словами українських чиновників, ці обмеження зв'язали руки Україні, водночас залишаючи Росії свободу вести війну", - йдеться у публікації.

Видання посилається на заяву Міністерства оборони України про те, що термінали Starshield почали втрачати зв’язок, коли пристрої рухалися зі швидкістю понад 160 км/год. Українська сторона веде переговори з урядом США, SpaceX та партнерами по НАТО, щоб розв’язати проблему.

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Обмеження зачепили, зокрема, важкі ударні дрони та дрони типу "крило", які атакують російські позиції й логістичні маршрути на окупованих територіях. Український військовий із 8-го корпусу ДШВ Олександр попередив: якщо ситуація не зміниться, Росія зможе за кілька днів відновити важливі шляхи постачання та краще захищати свою техніку від українських ударів.

Радник президента України з військових технологій Сергій Бескрестнов наголосив, що проблеми зі Starshield також ускладнюють застосування дронів-перехоплювачів проти російських "Шахедів", зокрема швидкісних реактивних моделей.

"Фактично дії наших партнерів позбавляють нас одного з небагатьох способів захистити країну від реактивних "Шахедів"", – заявив Бескрестнов.

Колишній радник Міністерства оборони України Сергій Стерненко також розкритикував ситуацію. За його словами, Київ погодився на вимогу Дональда Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах, але натомість зіткнувся з новими обмеженнями.

"Трамп шукав будь-яку можливість послабити наші оборонні спроможності", – написав Стерненко в соцмережах.

Як зазначає NYT, Україна побоюється, що Вашингтон може також обмежити обмін розвідувальними даними, необхідними для попередження населення про ракетні удари. На тлі повідомлень про відсутність завчасного попередження щодо одного з російських ударів Повітряні сили України уточнили, що отримували інформацію про три наступні хвилі атак тієї ночі.

Тим часом Росія продовжує бити по енергетичній системі України. Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що під час нічної атаки в середу були уражені всі три київські теплоелектроцентралі. За даними видання, нові удари посилюють загрозу перебоїв з електроенергією та водопостачанням у столиці.

Війна в Україні

Як писав УНІАН, українські військові разом із НАТО створили модель штучного інтелекту, яка прогнозує удари російських дронів за часом, місцем, інтенсивністю та типом. Вона аналізує дані про попередні бої, погодні умови й ситуацію на полі бою та вже пройшла перевірку на реальних наборах даних, готуючись до інтеграції в систему DELTA. Паралельно розробляється модель для планування розміщення артилерії, яку наразі випробовують.

Також ми розповідали, що Путін посилив ударну кампанію проти України, завдаючи масованих ударів по Києву та критичній інфраструктурі, щоб зламати волю населення й підірвати економіку. Основним чинником стала "арифметика" війни: Росія перевела економіку на військові рейки й щомісяця виробляє тисячі дронів та сотні ракет, значно перевищуючи українські та західні можливості.

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