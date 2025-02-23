Президент нагадав, що тему українських виборів в умовах війни педалює Росія.

Заяви високопосадовців США щодо необхідності провести вибори в Україні є "серйозною хвиляею" тиску на Україну із потенційно небезпечними наслідками. Ймовірно, американців хтось дезінформує на цю тему. Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції в межах Форуму "Україна. Рік 2025".

"Питання виборів піднімала РФ. І питання виборів почало звучати сьогодні в США. Але цього не було. І жодного разу партнери це не піднімали. Це така хвиля. Я вважаю, що вона серйозна і вона входить до небезпечних кроків того чи іншого формату тиску на Україну, підготовки відповідних документів, які б влаштовували когось. Але не нас", - зазначив Зеленський.

За його словами, оскільки це небезпечна хвиля, він її зупиняє як може.

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"Не тільки сам. Публічно. Ви розумієте, що відбувається", - підкреслив глава держави.

Зеленський наголосив, що безпека на голосуванні це номер один.

"Як нормально можна голосувати , якщо сьогодні прилетіло 267 дронів? Нєвміняємиє рускіє! Американські партнери кажуть: ми бачимо, що рускіє хочуть завершення війни. 267 дронів випускає людина, яка хоче завершення війни? Як буде голосування в Сумській області? Як буде голосування в Харківській області? Що буде з Куп’янськом, якщо там людей вивозять? Як це буде відбуватись?" - зазначив він.

За словами президента, незрозуміло, як будуть голосувати на фронті, що робити з тимчасово окупованими територіями.

"Окрім того, що все це - поза українським законодавством, поза Конституційними історіями і т.д. Як будуть голосувати військові? Ніяк. Що будуть робити люди за кордоном? Як підготувати інфраструктуру, де спостерігачі? Вони приїдуть на фронт? Яка кількість їх приїде в Сумську, Харківську область, в Краматорськ? В Покровськ хочуть спостерігачі? Тобто там хай не голосують? Це просто неправильно. Як можна визнати вибори, в яких не буде голосувати половина населення?" - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що скасування воєнного стану небезпечно для країни.

"А голосувати люди будуть в якій країні, з яким прапором, якщо вся армія або більшість піде назад [з фронту додому]?... На жаль, нашим [американським] партнерам розказують якісь балачки. Я вважаю, що це дезінформація. Я не вірю, що президент Трамп сам так вважає. Я не хочу в це вірити. Вони нам важливі, вони наші партнери стратегічні", - резюмував Зеленський.

Вашингтон тисне на Київ щодо проведення виборів

Як писав УНІАН, після переговорів Росії і США в Саудівській Аравії Дональд Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і звинуватив його у відмові проводити демократичні вибори під час дії воєнного стану.

Раніше глава Кремля неодноразово заявляв, що ніби-то готовий до переговорів з Україною про завершення війни, але що Росія не має наміру підписувати мирний договір з президентом Зеленським. Причиною він назвав "нелегітимність" українського президента.

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