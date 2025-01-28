Кремлівський диктатор вважає, що підписувати документи мають представники українського парламенту.

У Кремлі вважають, що президент України Володимир Зеленський не має права підписувати документи за підсумками можливих переговорів із Москвою. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну.

"Вести переговори можна з ким завгодно. Тільки через свою нелегітимність він не має права нічого підписувати", - заявив Путін.

За його словами, повноваження президента України вже минули, оскільки в українській Конституції не передбачено можливості їх продовження на час дії воєнного стану. Однак це передбачено для Верховної Ради, наполягає диктатор.

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"Потрібно, щоб юристи нам підтвердили легітимність тих людей, які будуть уповноважені українською державою підписувати ці угоди", - заявив він.

Також диктатор, який вп'яте обіймає посаду президента РФ за конституційної заборони більш ніж двох термінів, занепокоєний проблемою можливої нелегітимності підписів інших українських представників, крім Зеленського. За його словами, коли український президент підписував указ про заборону переговорів з агресором, він був ще легітимним, а тому указ, на його думку, доведеться скасувати перед переговорами.

Крім того Путін стверджує, що війна нібито могла закінчитися ще 2022 року, якби Київ просто віддав Донбас. За його словами, тоді українському керівництву було сказано, що "люди в ЛНР і ДНР" не хочуть бути у складі України.

"Ідіть звідти, і все. На цьому все закінчиться, ніяких бойових дій [більше не буде]", - згадує Путін, явно забуваючи про тодішні вимоги "демілатризації", "денацифікації" і нейтрального статусу України.

Також диктатор висловив упевненість, що Україна не зможе воювати, якщо Захід припинить підтримку.

"Якщо припиняться гроші і, в широкому сенсі кажучи, патрони, все закінчиться через місяць-півтора-два", - вважає Путін.

Перспектива мирних переговорів із РФ

Як писав УНІАН, днями Путін заявив, що Росія готова до переговорів щодо України, але без участі Києва. Російський диктатор заявив, що якби у Трампа не "вкрали перемогу" на минулих виборах у США, війни в Україні можна було б уникнути.

Також ми розповідали, що, на думку Зеленського, формат майбутніх переговорів залежатиме не тільки від України. Він хоче, щоб у процесі були задіяні також США та Євросоюз.

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