Україна планує відкрити усі переговорні кластери в рамках інтеграції до Євросоюзу вродовж наступного року.

Найбільшим антивоєнним кроком може стати закріплення геополітичної визначеності курсу на вступ України до НАТО і Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою у Києві.

Зеленський переконаний, що без європейської та євроатлантичної інтеграції України справедливий мир неможливий.

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"Ми маємо усі пам'ятати, що без геополітичної визначеності реальна безпека неможлива. Саме тому, я вдячний всім лідерам, всім країнам, які підтримують нашу роботу щодо перемовин з Євросоюзом про вступ України і щодо отримання Україною запрошення в НАТО. Це принципові речі. Геополітична визначеність для України може стати найбільшим антивоєнним кроком", - наголосив Зеленський.

Президент України сказав, що у грудні та в наступному році треба зробити якнайбільше, щоби просунутись у перемовинах з Євросоюзом.

"Це абсолютно реально - відкрити перші два переговорні кластери. Хотілося б вже на початку наступного року і решту переговорних кластерів протягом року. Ми дуже цього хочемо", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що також абсолютно реально паралельно з перегорним процесом забезпечувати поступову інтеграцію України до внутрішнього ринку Євросоюзу.

"В нашому порядку денному також робота щодо НАТО. Запрошення для України в НАТО необхідна річ для нашого виживання. Ми працюємо на всіх рівнях, щоб посилити позиції України та всієї євроатлантичної спільноти", - сказав Зеленський.

Своєю чергою, як сказав Антоніу Кошта, у ці "темні дні" дуже складно дивитися вперед.

Водночас, він відзначив, що Україна є частиною європейської сім'ї, і тому, в ЄС чекають вітати Україну як члена ЄС у майбутньому.

"Ваш прогрес на даний момент вражаючий. Українці пишуть нову практичну книгу як здійснювати глибокі реформи одночасно воюючи у війні за національне існування. Разом ЄС та Україна працюватимуть, аби відкрити щонайменше 2 кластери в рамках переговорів про вступ під час першого семестру наступного року", - сказав Кошта.

Вступ України до ЄС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 червня 2024 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що Євросоюз офіційно розпочав переговори про вступ з Україною. Вона зазначила, що "шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей".

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