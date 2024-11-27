Ярослав Надь пояснив, наскільки важливо прийняти Україну до Північноатлантичного альянсу навіть зараз.

Якби Європейський Союз і США погодилися зі вступом України до Північноатлантичного альянсу ще 2008 року, то Росія б не напала ні 2014 року, коли окупувала частину Донбасу і Крим, ні 2022 року, вважає ексміністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Путін ніколи б не зважився на агресію. Вступ до НАТО і ЄС означає мир для всіх у цьому клубі. В історії Альянсу не було жодного нападу на члена НАТО з боку третьої країни. Це найкращий спосіб пояснити українцям, наскільки важливо потрапити до НАТО", - пояснив він в інтерв'ю "Укрінформ".

Надь наголосив, що НАТО є найкращим оборонним альянсом в історії світу. Також, за його словами, якщо є бажання побачити "стабільність у регіоні Центральної та Східної Європи", то для цього країни Західних Балкан (Албанія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина, Північна Македонія, Сербія та Косово) та Україна мають стати членами Європейського Союзу та НАТО.

Відео дня

"І я тепер говорю про національні інтереси Словаччини. Як колишній міністр оборони Словаччини, політик, я можу сказати, що це в національних інтересах моєї країни", - заявив Надь.

Україна є єдиним "сусідом" Словаччини, який не є членом Північноатлантичного альянсу і НАТО. Щойно це станеться - ситуація з безпекою Словаччини покращиться.

Інші новини про вступ України до НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що словацький прем'єр-міністр, своєю чергою, заявляє, що доки він буде на цій посаді, він виступатиме проти прийняття України до НАТО. Він називає одну причину - ймовірність початку Третьої світової війни через це.

Крім того, Ангела Меркель розповіла, що агресія РФ проти України нібито почалася б раніше, якби вона не заблокувала вступ України до Північноатлантичного альянсу.

"Ми побачили б військовий конфлікт навіть раніше. Мені було абсолютно ясно, що Путін не стояв би осторонь і спостерігав за вступом України до НАТО", - зазначила вона.

Вас також можуть зацікавити новини: