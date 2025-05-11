Президент України також пояснив, яким має бути перший крок.

Припинення вогню має бути першим кроком до початку перемовин між Росією і Україною.

Про це написав президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню", - наголосив він.

Відео дня

При цьому зазначив, що необхідне припинення вогню вже з 12 травня. "Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", - зазначає Зеленський.

Потенційне перемир'я з Росією - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 10 на 11 травня російський диктатор Володимир Путін виступив із заявами щодо війни, яку Російська Федерація веде проти України.

Кремлівський диктатор заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів. Він звинуватив Україну в зриві перемовин у 2022 році, та запропонував відновити їх 15 травня – у Туреччині, без попередніх умов. Завтра він поговорить про це із турецьким лідером Ердоганом.

Диктатор Путін звинуватив Україну у численних порушеннях "перемирʼя" – мораторію на удари по енергетиці, "великоднього перемирʼя", а також "перемирʼя" на 9 травня, оголошеного Росією в односторонньому порядку. Про атаки на українську інфраструктуру та мирні міста правитель РФ і не згадав.

Вас також можуть зацікавити новини: