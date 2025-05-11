Зокрема, він запропонував поновити переговори.

Російський диктатор Володимир Путін виступив із заявами щодо війни, яку Російська Федерація веде проти України.

Виступ кремлівського правителя традиційно бу сповнений маніпулювання фактами та підмінами понять. УНІАН зібрав ключові заяви Путіна.

"Перемирʼя"

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Диктатор Путін звинуватив Україну у численних порушеннях "перемирʼя" – мораторію на удари по енергетиці, "великоднього перемирʼя", а також "перемирʼя" на 9 травня, оголошеного Росією в односторонньому порядку. Про атаки на українську інфраструктуру та мирні міста правитель РФ – що не дивно – вирішив промовчати.

При цьому, за його словами, Росія передала колегам на Заході, що Москва в майбутньому може продовжити термін перемир'я, оголошеного на 9 травня.

Також він заявив про 5 спроб прориву кордону РФ, атаки на Бєлгородську та Курську області. Все, як це традиційно буває на росТБ, "відбили".

Ба більше, Путін звинуватив Україну в тому, що вона намагалася "залякувати" іноземних лідерів, які приїхали до Москви на 9 травня.

"Кого намагалися залякати? Ті, хто приїхали до нас – це лідери не за посадою. Це лідери за характером", – видав він.

Переговори України з РФ

Кремлівський диктатор заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів. Він звинуватив Україну в зриві перемовин у 2022 році, та запропонував відновити їх 15 травня – у Туреччині, без попередніх умов. Завтра він поговорить про це із турецьким лідером Ердоганом.

"Росія готова до перемовин без всіляких попередніх умов. Зараз ідуть бойові дії, війна. А ми пропонуємо поновити переговори, що були перервані не нами. Що тут поганого. Ті, хто справді хоче миру, не можуть цього не підтримати", – продовжив Путін маніпулювати поняттями.

Участь КНДР у війні

Володар Кремля офіційно визнав участь Північної Кореї у війні проти України, підтвердивши, що її війська "героїчно" вступали в бій проти Сил оборони України.

Примітно, що Путін у властивій йому манері сильно запізнився на свою пресконференцію. А коли журналісти вже зібралися в очікуванні появи диктатора, до них вийшов речник Путіна Дмитро Пєсков і заявив, що запитання очільнику Кремля представники преси поставити не зможуть.

Він анонсував заяву Путіна за підсумками 4 робочих днів, наголосивши, що вона буде "змістовною".

Війна РФ проти України: важливі новини

Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з понеділка, 12 травня. Згоди на це вимагають від РФ.

"Безумовне припинення вогню означає - без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну і зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним – у повітрі, на морі та на суші", – заявив президент Зеленський.

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