Турецький дипломат був присутній в онлайн-форматі на зустрічі "Коаліції рішучих" у Києві.

Туреччина готова брати активну участь у моніторингу дотримання можливого припинення вогню між Україною та Росією. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, пише Anadolu.

Зазначається, що дипломат був присутній в онлайн-форматі на зустрічі "Коаліції рішучих" у Києві, яка відбулася сьогодні, 10 травня. Він наголосив на прихильності Туреччини територіальній цілісності та суверенітету України.

Також Фідан заявив, що Туреччина підтримує ідею припинення вогню між Україною та Росією. Він зазначив, що Анкара хоче, щоб сторони прийшли до мирного врегулювання війни.

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"Фідан висловив готовність Туреччини виконувати свої обов'язки з моніторингу режиму припинення вогню, якщо такий буде встановлений у конфлікті, який триває вже четвертий рік", - ідеться в заяві МЗС Туреччини.

Трамп попросив Ердогана стати посередником у переговорах між Україною та РФ - що відомо

Раніше турецька газета Hürriyet писала, що президент США Дональд Трамп попросив турецького лідера Реджепа Ердогана виступити посередником у переговорах між Україною і Росією. За даними журналістів, улітку Ердоган може прибути до США.

Журналісти зазначили ,що Трамп пообіцяв відвідати Туреччину під час розмови з лідером Анкари. За попередніми даними, поїздка запланована на червень.

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