У рамках візиту президента України у Грецію відбудеться Саміт Україна - Балкани.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Греції.

Про це глава держави повідомив у Telegram. "Продовжуємо візитом у Грецію. Вже прибули", - повідомив глава держави. Президент зазначив, що у Греції передбачені зустріч із президенткою Катеріною Сакелларопулу, ґрунтовні переговори з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією.

"Порядок денний - усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі", - повідомив Зеленський.

Також в рамках візиту відбудеться Саміт Україна - Балкани. Зокрема, спільна зустріч із балканськими лідерами, координація європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонна співпраця та безпека.

Разом з тим, йтиметься про окремі переговори щодо двосторонніх питань. Ще відбудеться зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. "Щодня додаємо сили нашій державі, нашим воїнам та нашій взаємодії з партнерами", - наголосив президент.

Важливі новини України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський відвідав Швецію, Нідерланди і Данію.

20 серпня президент України за результатами переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна отримає 42 американських винищувачі F-16 після тренування пілотів та інженерів.

Водночас премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна планує надати Україні 19 винищувачів F-16 та разом із Нідерландами стати першими країнами, які це зроблять.

Вас також можуть зацікавити новини: