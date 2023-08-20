Президент України заявив про досягнуті домовленості.

Україна отримає 42 американських винищувача F-16 після тренування пілотів та інженерів, заявив президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Ми з Марком Рютте домовилися про кількість F-16, які будуть надані Україні після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок. Дякую, Нідерланди!" - написав він у Telegram.

Зеленський назвав досягнуті домовленості ще одним кроком щодо посилення повітряного щита України.

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"Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл", - додав він.

Оновлено. Голова Офісу президента Андрій Єрмак додав, що F-16 обов'язково будуть в Україні: "42 літаки Нідерланди нададуть Україні після тренування наших пілотів… Завершено важливу роботу, яка прискорить процес отримання літаків Україною".

За його словами, F-16 є невід'ємною складовою безпеки, яка лежить в основі Формули миру для України.

F-16 для України - актуальне

Як писав УНІАН, напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що навчання українських пілотів на F-16 "вже почалися", але поставки винищувачів почнуться після комплексної підготовки льотчиків та технічного персоналу.

А командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук повідомив, що винищувачі F-16 вже прилітали і сідали в Україні на аеродромах під час навчань.

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