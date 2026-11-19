За словами президента, Україна прагне деескалації щодо енергетики, в Чорному морі та інші формати припинення вогню.

Російський диктатор Володимир Путін весь рік відмовляється від всіх пропозицій щодо деескалації та припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із іншими європейськими лідерами за підсумками засідання "Коаліції охочих".

"Починаючи з середини літа цього року Путін постійно нарощує атаки, особливо небезпечною зброєю: балістикою та реактивними "Шахедами". Ми потребуємо особливих спільних дій, щоб у нас був реальний захист. Це не просто слова. Росіяни весь цей рік відмовляються від усіх пропозицій деескалації. З ними про це говорили різні партнери, і на все Путін відмовляв", - сказав він.

За словами президента, Україна прагне деескалації щодо енергетики, в Чорному морі та інші формати припинення вогню.

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"На все в Росії відповіли одне - відмовились. Кожного дня удари Росії по Україні, тільки за сьогодні - десятки поранених і, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким", - зазначив глава держави.

Заяви Зеленського щодо перемовин з РФ

Як повідомляв УНІАН, Зеленський зауважив, що світова стабільність залежить від таких великих гравців, і якщо вони не зупиняють Путіна, це означає, що вони в цьому не зацікавлені.

Крім того, український президент назвав великою помилкою спроби великих держав вирішувати майбутнє без участі менших країн. За його словами, якщо Трамп, Сі та Путін вирішуватимуть щось про Україну без неї, це залишиться лише розмовою.

У зв'язку з цим він зауважив, що війна починається на полі бою, і "будь-який прогрес на шляху до миру можливий лише за умови припинення вогню на полі бою".

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