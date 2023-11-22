Із законопроекту виключена норма про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською.

Верховна Рада України підтримала в першому читанні президентський законопроект, яким офіційно закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

За законопроект "Про застосування англійської мови в Україні" (реєстраційний номер 9432) проголосувало 278 народних депутатів. Тепер він має бути ще ухвалений парламентом як закон і підписаний президентом України.

Законопроектом визначено категорії претендентів на посади, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, зокрема, це державні службовці категорії "А", "Б" і "В", голови держадміністрацій, поліцейські середнього та вищого складу правоохоронних органів, прокурори.

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Відповідно до законопроекту, в діяльності Збройних Сил України, Національної гвардії може використовуватися англійська мова як мова міжнародного спілкування.

Також передбачено, що кожен, хто здобуває в закладі освіти повну загальну середню освіту, вивчає у цьому закладі державну та англійську мови. Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови.

Відповідно до законопроекту, у закладах дошкільної освіти забезпечується обов'язкове вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку.

Заклади дошкільної освіти забезпечують обов'язкове використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого дошкільного та середнього дошкільного віку.

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомляє, що норма про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською була виключена із законопроекту рішенням профільного комітета. "Так що, хто виступав за збереження дубляжу - rest easy", - зазначає він.

Статус англійської мови в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, експерти вважають, що реформу англійської мови варто починати не з обмежень на дубляж фільмів українською, а з освіти в школах та вищих навчальних закладах.

За даними опитування популярного месенджера "Viber", які були оприлюднені в липні 2023 року, чверть громадян (24%) не бачить для себе необхідності займатися англійською. Ще 4% покладаються на користування перекладачем. Також 12% українців відповіли, що мають чудовий рівень знання мови"

При цьому зазначається, що 60% українців планують підтягнути свою англійську: 22% вже готові вдосконалювати свій рівень володіння мовою, а 38% - лише збираються.

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