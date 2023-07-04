Експерти підкреслюють, що реформу англійської мови варто починати не з обмежень на дубляж фільмів українською, а з освіти в школах та вищих навчальних закладах.

Поки влада пропонує впроваджувати в кінотеатрах фільми без українського дубляжу для поступового навчання українців англійської мови, чверть громадян (24%) не бачить для себе такої потреби.

Про це свідчить результати нового опитування популярного месенджера "Viber".

"Кожен четвертий респондент не бачить для себе необхідності займатися англійською. Ще 4% покладаються на користування перекладачем. Також 12% українців відповіли, що мають чудовий рівень знання мови", - йдеться в повідомленні.

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При цьому зазначається, що 60% українців планують підтягнути свою англійську: 22% вже готові вдосконалювати свій рівень володіння мовою, а 38% - лише збираються.

Статус англійської мови і український дубляж

Як повідомляв УНІАН, 28 червня в парламенті зареєстрували законопроект "Про застосування англійської мови", який фіксує за нею статус міжнародної в Україні. Одна з норм у цьому документі (про поступову заборону дубляжу іноземних фільмів українською мовою та показ їх лише в оригіналі в кінотеатрах) набула серйозного резонансу як серед представників кіноспільноти, так і серед українців, які ходять у кінотеатри у якості глядачів.

Реформу англійської мови в Україні планують проводити поетапно. Передбачається демонстрація іноземних кінострічок мовою оригіналу із субтитрами: вже 2025 року таких фільмів має бути 50%, 2026-го - 75%, а з 2027 року - 100%. При цьому держава обіцяє відшкодовувати глядачам кошти за квитки на сеанси англомовного кіно із субтитрами.

Експерти підкреслюють, що реформу англійської мови варто починати не зі сфери культури, а з освіти в школах та вищих навчальних закладах. В іншому випадку - ініціатива не допоможе прибрати з українського інфопростору російську мову та замінити її англійською. Все може спрацювати навпаки.

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