При претендуванні на ряд посад в державі необхідне знання англійської мови.

Президент України Володимир Зеленський пропонує парламенту офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Законопроект "Про застосування англійської мови в Україні" (реєстраційний номер 9432) зареєстровано на офіційному сайті ВРУ.

Ним визначено категорії претендентів на посади, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, зокрема, це державні службовці категорії "А", "Б" і "В", голови держадміністрацій, поліцейські середнього та вищого складу правоохоронних органів, прокурори.

Відповідно до законопроекту, в діяльності Збройних Сил України, Національної гвардії може використовуватися англійська мова як мова міжнародного спілкування.

Відео дня

Також передбачено, що кожен, хто здобуває в закладі освіти повну загальну середню освіту, вивчає у цьому закладі державну та англійську мови. Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови.

Відповідно до законопроекту, у закладах дошкільної освіти забезпечується обов'язкове вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку.

Заклади дошкільної освіти забезпечують обов'язкове використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого дошкільного та середнього дошкільного віку.

Законопроектом також унормовуються особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя.

Англійська мова в Україні - останні новини

У червні 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні.

Він зазначав, що Кабінет Міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу, оскільки англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України.

Вас також можуть зацікавити новини: