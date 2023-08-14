Проект постанови внесла команда Порошенка, яка і делегувала Буглака в цю комісію.

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови "Про дострокове припинення повноважень члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака" (реєстраційний номер 9611), який з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України перебуває в США.

Проект постанови внесли народні депутати України із фракції "Європейська солідарність" серед яких, зокрема, Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Ахтем Чийгоз, Володимир В'ятрович, Софія Федина. Саме команда Петра Порошенка делегувала Буглака у ЦВК.

На даний час текст проекту постанови не оприлюднено на офіційному сайті ВР.

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Журналісти з'ясували подробиці життя Буглака у Маямі під час війни

Як відомо, журналісти проекту "Схеми" (Радіо Свобода) провели розслідування і з’ясували, що член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі і весь цей час отримує зарплату з бюджету України, Буглак отримав зарплату та інші виплати на суму в півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань". З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

В розслідуванні зазначається, що Юрій Буглак – член Центральної виборчої комісії (ЦВК) із 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації "Roshen" та ексдепутат Верховної ради від партії "Блок Петра Порошенка".

Буглак у коментарі "Схемам" сказав, що має "особисті обставини" і, на його думку, він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу. Журналісти нагадали, що ще 14 лютого, через два дні після виїзду Буглака, президент Володимир Зеленський закликав усіх представників держави повернутись протягом 24 годин в Україну. На думку члена ЦВК, це його не стосувалося.

Крім того, журналісти зʼясували, що Буглак є учасником групи "Барахолка Майами" в месенджері Telegram. Водночас його дружина – учасниця групи "Живем в Майами, говорим по-русски", де вона публікує фотографії із містечка Голлівуд на узбережжі Атлантичного океану в передмісті Маямі.

Буглак відмовився відповісти журналістам, де він перебуває. Конкретне місце проживання чиновника журналісти встановили із соціальних мереж дружини Юрія Буглака та матері його дитини - Тетяни Ртищевої. У своєму профайлі в LinkedIn вона вказує, що з січня 2022 року живе у Голлівуді, штат Флорида – це містечко поруч з Маямі на узбережжі Атлантичного океану.

За даними журналістського розслідування, Буглак має під Києвом 4 земельних ділянки загальною площею майже 50 соток. Він володіє двома будинками - на 390 і 85 квадратів - у Вишгороді та селі Хотянівка Вишгородського району. А також у його власності дві квартири - у центрі Києва та на Подолі, а ще дві квартири в столиці має його дружина.В останній публічно доступній декларації за 2018 рік посадовець задекларував позашляховики Land Rover Discovery Sport 2017 року та Land Rover Freelander 2013 року, а також колекцію дорогих годинників: Rotap Maranello з рожевого золота, Breguet – із жовтого, Chopard з білого та Marius Lacroix – з титановим корпусом, а також смарт-годинник Louis Vuitton. Тоді Буглак декларував, що має готівкою 990 тисяч доларів, 725 тисяч гривень та 120 тисяч євро.

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