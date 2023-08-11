Протягом 2022 року Буглак отримав у ЦВК виплат на півтора мільйона гривень.

Член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі і весь цей час отримує зарплату.

Про це йдеться в розслідуванні проекту "Схеми" (Радіо Свобода). Як з’ясували журналісти, протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань". При цьому зазначають, що з весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

В розслідуванні зазначається, що Юрій Буглак – член Центральної виборчої комісії (ЦВК) із 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації "Roshen" та ексдепутат Верховної ради від партії "Блок Петра Порошенка".

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Буглак у коментарі проєкту "Схемам" сказав, що має "особисті обставини", і на його думку, він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу. Журналісти нагадали, що ще 14 лютого, через два дні після виїзду Буглака, президент Володимир Зеленський закликав усіх представників держави повернутись протягом 24 годин в Україну. На думку члена ЦВК, це його не стосувалося.

Крім того, журналісти зʼясували що Буглак є учасником групи "Барахолка Майами" в месенджері Telegram. Водночас його дружина – учасниця групи "Живем в Майами, говорим по-русски", де вона публікує фотографії із містечка Голлівуд на узбережжі Атлантичного океану в передмісті Маямі.

"Дистанційка" Буглака в Маямі

Юрій Буглак вилетів із аеропорту "Бориспіль" 12 лютого 2022 року рейсом до Стамбула, а з наступного дня і по 9 березня у нього була запланована відпустка. Після її завершення він не повернувся в Україну.

Як з’ясували "Схеми", після виїзду за кордон, Буглак продовжував отримувати зарплату з бюджету, працюючи дистанційно майже рік. Загалом він отримав заробітну плату та інші виплати на суму 1,5 мільйона гривень. А з 9 березня 2023 року він пішов у відпустку по догляду за дитиною зі збереженням своєї посади. З цього дня члени ЦВК знову повинні були працювати на своїх робочих місцях.

В розслідуванні сказано, що, живучи за кордоном, член ЦВК Юрій Буглак восени 2022 року двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України – "на оздоровлення" та "для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини". І він таки отримав цю допомогу – загалом йому нарахували 230 тисяч гривень.

Журналісти "Схем" зазначають, що, перебуваючи за межами України, Юрій Буглак приєднувався до онлайн засідань Центральної виборчої комісії протягом 2022-го року і до березня 2023 року.

"Вони проводилися у середньому кілька разів на місяць. Для прикладу, у березні 2022 року ЦВК засідала один раз 19 хвилин, а у квітні два – 23 і 7 хвилин", – сказано в повідомленні.

Буглак сказав під час розмови телефоном із журналістами, що ніяких порушень із його боку не відбувалося. Водночас він відмовився відповісти, де саме перебуває.

Конкретне місце проживання чиновника журналісти встановили із соціальних мереж дружини Юрія Буглака та матері його дитини ― Тетяни Ртищевої. У своєму профайлі в LinkedIn вона вказує, що з січня 2022 року живе у Голлівуді, штат Флорида – це містечко поруч з Маямі на узбережжі Атлантичного океану.

Майно Буглака

За даними журналістського розслідування, Буглак має під Києвом 4 земельних ділянки загальною площею майже 50 соток. Він володіє двома будинками – на 390 і 85 квадратів – у Вишгороді та селі Хотянівка Вишгородського району. А також у його власності дві квартири – у центрі Києва та на Подолі, а ще дві квартири в столиці має його дружина.

В останній публічно доступній декларації за 2018 рік посадовець задекларував позашляховики Land Rover Discovery Sport 2017 року та Land Rover Freelander 2013 року, а також колекцію дорогих годинників: Rotap Maranello з рожевого золота, Breguet – із жовтого, Chopard з білого та Marius Lacroix – з титановим корпусом, а також смарт-годинник Louis Vuitton. Тоді Буглак декларував, що має готівкою 990 тисяч доларів, 725 тисяч гривень та 120 тисяч євро.

Реакція партії Порошенка

У Facebook народний депутат України Ірина Геращенко із фракції "Європейська солідарність" засудила дії свого колишнього колеги по парламенту в минулому скликанні.

"Виявляється, не всі наші колишні колеги пройшли випробування опозицією. Хтось зрадив принципам, хтось обрав конформізм. Особливо неприйнятно це в час війни. Й добре, що вони не належать до нашої команди зараз", – написала вона.

При цьому Геращенко зазначила, що всім високопосадовцям, які залишилися закордоном в час воєнного стану, варто скласти повноваження, так само як і депутатам всіх рівнів, які виїхали і не повертаються.

Інші скандали з чиновниками

Як повідомляв УНІАН, 27 липня ВР проголосувала за припинення повноважень народного депутата від партії "Слуга народу Юрій Арістов, який був заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і відпочивав на Мальдівах під час війни в Україні. Він жив у дорогому 5-зірковому готелі на приватному острові Ітхаафуші.

Арістову, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані, на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу ("службове підроблення").

9 серпня Верховна Рада України проголосувала за дострокове припинення повноважень народного депутата України від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова, який з січня 2023 року не повертався в Україну і не брав участь в засіданнях.

За інформацією проекту "Схеми", нардеп перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток. Також журналісти з’ясували, що Холодов за кордоном розбудовує сімейний бізнес – його дружина Катерина Шаховська (кума Оксани Марченко, дружини одного з лідерів "ОПЗЖ" Віктора Медведчука) стала співвласницею салону краси у Відні. Також у Відні знайшли салон весільних та вечірніх суконь, який так само належить дружині Холодова.

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