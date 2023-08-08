Під час війни родина депутата купувала елітне житло, а він з бюджету брав компенсацію за оренду.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює виключення народного депутата України Богдана Торохтія з лав партїї і закликає здати депутатський мандат.

Про це Арахамія повідомив у Telegram. Він зазначає, що Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча б якось реабілітуватися.

Арахамія не уточнює, про що саме йдеться, але, мабуть, про журналістське розслідування, яке з’ясувало, що депутат Торохтій з родиною купував під час війни елітне житло, в тому числі за кордоном.

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Арахамія зазначає, що Торохтій міг хоча б продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони: "Це нікого не виправдовує, але хоча б дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме", – додає він.

Голова фракції "Слуга народу" зазначає, що Торохтій цього не зробив.

"Більше того, ми дізналися, що поки родина Богдана Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла", - повідомив Арахамія.

Йдеться про компенсацію за оренду житла, на яку мають право народні депутати, які не мають власного житла у столиці. Арахамія вимагає, щоб Торохтій повернув отримані гроші в бюджет.

"Він має скласти депутатський мандат. Я негайно ініціюю його виключення з фракції", - написав Арахамія.

Журналісти провели масштабне розслідування проти Торохтія

Як відомо, 26 червня 2023 року журналісти Bihus.info опублікували дані розслідування, що дружина нардепа Торохтія у серпні 2022 року, тобто під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, придбала квартиру і приміщення в Болгарії у курортному місті Несебр, а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в центрі Києві, на Печерську.

В розслідуванні зазначається, що у серпні 2021 року Торохтій одружився з Аліною Левченко, яка працює радницею на платній основі т.в.о. гендиректора ДП "Антонов", що входить до концерну "Укроборонпром".

Так, за даними болгарського майнового реєстру, 1 серпня 2022-го Аліна Левченко придбала квартиру площею 58.8 кв.м. та приміщення на першому поверсі площею 283.4 кв. м. у житловому комплексі Valencia Gardens у Несебрі. Це сучасний ЖК, розташований на першій лінії моря у новій частині міста. На території Valencia Gardens є басейн, джакузі, СПА та фітнес-центр, лобі-бар, ресторан, медичний центр та підземний паркінг. За даними розслідування, орієнтовна ринкова вартість цієї нерухомості - квартири та приміщення в Болгарії може становити близько 477 тис. дол.

Зазначається, що у жовтні 2022-го Аліна Левченко придбала квартиру площею 68.4 кв. м. у ЖК "Новопечерська вежа" в Києві, а в березні 2023-го паркомісце там же. Ринкова вартість такої квартири у стані після будівельників становить 114 тис. дол. Паркомісця - 30 тис. дол.

Журналісти з’ясували, що Торохтій загалом після повномасштабного вторгнення РФ перебував за межами України понад 90 днів - це приблизно три місячні відпустки за півтора роки. Завдяки публікаціям Аліни Левченко в Instagram, журналістам вдалося ідентифікувати виїзди Торохтія до Греції, Туреччини, Катару та ОАЕ.

Також Bihus.Info повідомляв, що зафіксував народного депутата Богдана Торохтія на новому авто за 7 млн грн, придбаному під час війни.

Останні скандали членів фракції "Слуга народу"

Як повідомляв УНІАН, це не перший скандал у фракції "Слуга народу" через шикування нардепів під час війни.

27 липня Верховна Рада України достроково припинила повноваження нардепа Юрія Арістова. Він сам написав заяву після скандалу з його відпочинком на Мальдівах у військовий період.

31 липня стало відомо, що нардеп Андрій Холодов написав заяву про складення депутатських повноважень за власним бажанням. Він майже пів року не приходив на засідання у Верховну Раду України, але його помітили на відпочинку на Кіпрі.

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