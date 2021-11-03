Таке рішення підтримав 341 депутат.

Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Андрія Тарана з посади міністра оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 341 із 363 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Проти не проголосував жоден депутат, два утримались, а 20 не голосували.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук заявила, що фракція підтримала рішення президента України щодо кандидатури Олексія Резнікова, який на той час був віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, на посаду міністра оборони.

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Автор: Таня Поляковська