Україна зацікавлена у прямому діалозі між президентами України та США, зазначив міністр.

Російська Федерація не змінила свою позицію і надалі прагне знищити Україну, вважає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на пресконференції із чинною главою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен.

Зокрема, Сибіга прокоментував заяву обраного президента США Дональда Трампа про те, що американський лідер нібито розуміє небажання Російської Федерації, щоб України долучилася до НАТО.

"Я точно знаю, що спільний інтерес трансатлантичної спільноти - це досягнення стійкого, справедливого, всеосяжного миру. Я точно можу вам сказати, що Росія прагне війни і знищення України. Я точно можу вам сказати, що Росія не змінила свою риторику - риторику капітуляції та ультиматумів", - наголосив міністр.

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При цьому, на його переконання, найкращим форматом обміну думками між президентами України та США є формат прямого спілкування.

"Тому ми надзвичайно зацікавлені в активному діалозі, у тому числі на рівні лідерів, і саме цей формат дозволяє дуже дієво обмінюватись думками як щодо причин, так і щодо наслідків", - сказав Сибіга.

Заява Трампа щодо членства України в НАТО

Як відомо, 7 січня на пресконференції Трамп сказав, що Росія ще задовго до приходу Володимира Путіна до влади говорила, що Україна ніколи не буде членом НАТО. Водночас, за словами республіканця, нинішній президент США Джо Байден виступав за те, аби Україна мала можливість долучитися до Альянсу. І через це, зазначив Трамп, він розуміє почуття росіян.

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