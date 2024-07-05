Він висловив упевненість, що чим сильнішою буде підтримка України, тим швидше закінчиться ця війна.

Україна стане членом НАТО протягом наступних 10 років.

Такий прогноз озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю DPA, відповідаючи на запитання про можливе розширення альянсу.

Напередодні саміту НАТО у Вашингтоні генсек знову закликав збільшити допомогу Україні.

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"Чим сильнішою буде підтримка, тим швидше закінчиться ця війна. Чим більше ми візьмемо на себе довгострокових зобов'язань, тим швидше закінчиться війна. Зараз Путін думає, що може пересидіти нас. Ми повинні переконати його, що він не може цього зробити, і це створить умови для закінчення війни", - наголосив він.

Вступ України до НАТО

Україна має отримати "незворотну" пропозицію про можливе членство в НАТО під час саміту у Вашингтоні 9-11 липня, заявила глава місії України при Альянсі Наталія Галібаренко.

Крім того, американські аналітики зазначили, що окрім заяв про "міст" між Україною і НАТО, країни-члени альянсу на саміті у Вашингтоні могли б запропонувати ще кілька дієвих пунктів. Зокрема, саміт альянсу в США подбає щонайменше про два кроки щодо України - її зміцнення задля перемоги у війні проти РФ та посилення відносин НАТО-Україна.

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