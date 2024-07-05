Київ не прагне негайного вступу до НАТО, але в очікуванні запрошення хоче отримати додаткові зобов'язання з протиповітряної оборони та безпеки від країн по обидва боки Атлантики.

Україна повинна отримати "незворотну" пропозицію щодо можливого членства в НАТО під час саміту у Вашингтоні 9-11 липня. Про це заявила голова місії України при Альянсі Наталія Галібаренко в інтерв'ю виданню Politico.

"Ми хотіли б, щоб [союзники] зафіксували незворотність шляху України до членства в НАТО. Ми не просимо чогось надзвичайного", – додала вона.

Видання зазначає, що Україна побоюється, що питання членства в Альянсі держави буде відсунуте на другий план. Воно розділяє НАТО: деякі країни, такі як США і Німеччина, прохолодно ставляться до швидкої пропозиції членства, в той час як інші – розташовані ближче до лінії фронту – хочуть, щоб майбутній статус України в НАТО був чітко прописаний.

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Галібаренко зауважила, що Київ не прагне негайного вступу до НАТО, оскільки проблематично приймати країну, яка перебуває у стані війни з Росією і не контролює всю свою територію, до Альянсу. Однак в очікуванні повноправного членства Україна хоче отримати додаткові зобов'язання з протиповітряної оборони та безпеки від країн по обидва боки Атлантики.

Київ добре розуміє занепокоєння країн НАТО, тому будує власну структуру Альянсу, укладаючи двосторонні пакти з країнами-союзниками, пояснює посол.

"Оскільки союзники в НАТО ... не хочуть приймати жодних політичних рішень щодо запрошення України, поки не закінчиться війна, ми сказали: "Добре, ми це розуміємо". Саме тому ми будемо продовжувати укладати двосторонні безпекові угоди", – наголосила Галібаренко.

Але Київ не відмовляється від мети вступу. "Ми чітко дали зрозуміти [на] різних рівнях, що запрошення не зникне з нашого порядку денного", – сказала голова місії України при НАТО.

Україна наполягає на тому, щоб НАТО чіткіше сформулювало умови її можливого членства. Як зазначає видання, відбувається це на тлі побоювань, що колишній президент США Дональд Трамп, ймовірний кандидат від республіканців у президенти Штатів, може використати вступ до НАТО як розмінну монету з Путіним для припинення війни, якщо він повернеться в Білий дім.

"Альянс роками викручувався, намагаючись з'ясувати, як сказати Україні, що одного дня вона стане його членом, не надсилаючи фактичного запрошення. Минулого року на саміті у Вільнюсі лідери НАТО погодилися, що "ми будемо в змозі надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли союзники погодяться і умови будуть виконані". Цього разу, за словами пані Галібаренко, Київ шукає формулювання, які будуть "кроком вперед від Вільнюса", – йдеться у матеріалі.

Окрім того, Україна хотіла б "побачити, що Альянс визнає, що ми досягли значного прогресу у впровадженні реформ", що є передумовою для вступу до НАТО.

Шлях України до НАТО: останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава не отримає запрошення на вступ до НАТО під час липневого саміту організації у Вашингтоні. За його словами, для України першорчергову важливість має посилення протиповітряної оборони системами Patriot.

Тим часом 64% опитаних українців вважають рівнозначно важливим набуття членства в НАТО та у Європейському Союзі. Водночас коли респондентів запитали, що є більш важливішим для майбутнього України, – 12% опитаних обрали вступ до НАТО, а 7% – вступ до ЄС.

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