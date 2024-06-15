Очільник МЗС Угорщини заявив, що досягли домовленостей щодо їхніх вимог про права нацменшин.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив, чому країна більше не блокує старт переговорів про вступ України до ЄС. На сторінці у Facebook Сійярто написав, що у рамковий документ про початок переговорів між Європейським союзом і Україною щодо вступу до ЄС врешті внесли угорські вимоги щодо прав нацменшин.

"Останніми днями і тижнями в Брюсселі йде масштабна дискусія про те, на яких умовах мають початися переговори про вступ з Україною. Ми завжди дотримувалися позиції, що дотримання прав національних меншин має бути передумовою будь-якого прогресу. Деякі країни-члени навіть не хотіли чути про цю умову", – зазначив міністр.

Як підкреслив Сійярто, Угорщина наполягає на відновленні прав меншин, що пов’язані зі збереженням національної ідентичності, використанням рідної мови та навчанням на рідній мові.

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"Після гострих дискусій сьогодні ввечері в Брюсселі досягнуто домовленості: всі угорські умови включені до рамкового документа для переговорів з Україною", – написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був найбільшою внутрішньою перешкодою на шляху триваючої підтримки України з боку ЄС протягом останніх двох років. Він кілька разів погрожував заблокувати рішення ЄС щодо фінансування Києва, а також щодо переговорів про вступ і санкції проти Росії. Й раніше повідомлялось, що Будапешт хоче отримати більше гарантій щодо поліпшення правового захисту меншин в Україні.

Питання вступу України до ЄС

Посли Європейського Союзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до ЄС України та Молдови. Перші міжурядові конференції будуть скликані 25 червня. На сторінці головування Бельгії в Раді ЄС у соцмережі X повідомили, що Угорщина та Словаччина рішення не блокували.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference також заявила, що перемовини щодо вступу України до Європейського Союзу мають розпочатися до кінця червня.

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