За словами керівника Офісу президента, Україна в складі ЄС є дуже важливим ринком для Пекіна.

Україна в складі Європейського Союзу є дуже важливим ринком для Китаю, і це є інтересом Китаю. Про це в інтервʼю "Європейській правді" сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він нагадав, що нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідував Китай із офіційним візитом Китай, під час якого говорив зі своїм колегою Ваном Ї.

"Спецпредставник Китаю був у Києві декілька місяців тому, ми декілька годин дуже відверто про це говорили. Я ж не кажу, що у нас усе добре. Але Китай точно має величезний вплив на Росію", - зазначив Єрмак. Відео дня

За його словами, спецпредставник Лі Хуей та посол Китаю говорили, що Пекін підтримує територіальну цілісність України.

"Тож я реаліст, але вірю, що роз'яснення нехай навіть сто разів, пошук спільних інтересів дають результат. Не тільки з Китаєм. З Індією ми маємо певний прогрес, і я думаю, що в майбутньому ви побачите деякі результати. Це треба робити з Бразилією. Інший приклад – візит президента Південної Африки з групою африканських лідерів, який багато чого змінив. Так, це не означає, що завтра вони стануть повністю проукраїнськими, але це робота, яка приводить до результату", - резюмував керівник ОП.

Відносини України з Китаєм - останні новини

На початку серпня у Пекіні заявили, що "мирний план" Китаю і Бразилії щодо "української кризи" підтримали понад 110 країн. Під час візиту до Бразилії спецпредставник уряду КНР у справах Євразії Лі Хуей зазначив, що необхідно терміново "підштовхнути ситуацію до охолодження".

Раніше китайська і бразильська сторони узгодили свій план врегулювання війни в Україні. Так, країни пропонують зупинити військові дії та визнати, що діалог і переговори - єдино можливий вихід. Також вони виступають за збільшення гуманітарної допомоги, захист цивільних і обмін військовополоненими.

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