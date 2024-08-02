У Китаї заявляють, що необхідно терміново "підштовхнути ситуацію до охолодження".

У Китаї заявили, що на їхній із Бразилією "мирний план" позитивно відреагували понад 110 країн.

Під час візиту до Бразилії спецпредставник уряду КНР у справах Євразії Лі Хуей обговорив із радниками президента і заступником міністра закордонних справ "українську кризу", повідомляють у китайському МЗС. За його словами, необхідно терміново "підштовхнути ситуацію до охолодження".

"Китай і Бразилія спільно випустили "консенсус із шести пунктів" про сприяння політичному вирішенню української кризи, на який позитивно відреагували понад 110 країн. Китай готовий і далі зміцнювати зв'язок і координацію з Бразилією та спільно сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні", - йдеться в заяві. Відео дня

"Мирний план" Китаю і Бразилії

Цієї весни китайська і бразильська сторони узгодили свій план врегулювання війни в Україні, він складається з шести пунктів.

Так, країни пропонують зупинити військові дії та визнати, що діалог і переговори - єдино можливий вихід. Також вони виступають за збільшення гуманітарної допомоги, захист цивільних і обмін військовополоненими.

Згідно з планом, необхідно протидіяти використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, а також підтримувати міжнародне співробітництво у сфері енергетики, фінансів, торгівлі тощо.

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