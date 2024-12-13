Єрмак: Зеленський хоче поговорити з Байденом про вступ України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський хоче ще раз поговорити з президентом США Джо Байденом щодо членства України в НАТО.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, Україна вже багато разів дивувала світ, зокрема несподіваними операціями на фронті, тож розмова про членство в НАТО відбудеться.

"Для президента та його команди важливо робити все і навіть більше для того, щоб досягти результату. Безумовно, президент хоче ще раз поговорити з президентом Байденом, щоб ще раз донести, що в нього є така можливість, поки він ще на посту і має юридичні можливості, дійсно зробити важливий, історичний крок, і закрити всі ці понад 20 років, коли нам щось обіцяють. Кожного року нам щось обіцяють, змінюють формулювання, але нема головного - взяти і запросити Україну до НАТО", - сказав Єрмак.

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Очільник ОП додав, що Україна заслуговує бути членом НАТО роками боротьби проти російських окупантів, зокрема трьома роками повномасштабного вторгнення.

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Вступ України до НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський вважає, що наразі немає сенсу говорити з обраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом про запрошення України до НАТО, поки він ще не в Білому домі.

Водночас Зеленський наголосив, що такі гарантії безпеки, як запрошення України до НАТО потрібні вже зараз.

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