Питання запрошення України до НАТО на сьогодні можна ще спробувати вирішити з чинним президентом США Джо Байденом.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що наразі немає сенсу говорити з обраним президентом США Дональдом Трампом про запрошення України до НАТО, поки він ще не у Білому домі. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на початку переговорів з лідером німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріхом Мерцом у Києві.

Зеленський наголосив, що такі гарантії безпеки, як запрошення України до НАТО потрібні вже зараз.

"Що стосується, наприклад, запрошення в НАТО, то складно сьогодні говорити з президентом Трампом, бо він ще не у Білому домі. У нього немає усіх цих юридичних прав. І я збираюсь, до речі, подзвонити найближчим часом президенту Байдену, якщо у нього буде така можливість поговорити зі мною, і порушити саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є чинним президентом США і від його позиції багато чого залежить", - наголосив Зеленський.

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Як сказав президент України, "немає сенсу" обговорювати з Трампом те, що від нього поки що не залежить.

Зеленський прокоментував ідею Трампа про замороження війни

Він зазначив, що дипломатично закінчення війни принесе більше збереження життів, тож зрозуміло, що Україна більш, ніж хто-небудь інший бажає цього. Водночас він зазначив, що Путін не хоче завершення цієї війни, тому його треба примусити, а це можна зробити лише якзо Україна буде стильною на полі бою.

Він також наголошує, що Україна готова розглянути пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення іноземних військ на території України до вступу в НАТО.

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