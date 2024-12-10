ФРН стала членом НАТО ще в 1955, але східні землі країни змогли приєднатися до Альянсу лише після воззʼєднання Німеччини в 1990 році.

70,3% опитаних українців підтримують ідею поступового вступу України до НАТО, відправною точкою цієї моделі є західнонімецька. Про це йдеться у результатах загальнонаціонального опитування на замовлення Центру "Нова Європа".

"70,3% українців підтримують ідею поступового вступу України до Альянсу, коли НАТО запросить Україну в міжнародно визнаних кордонах (при цьому стаття 5 Вашингтонського договору застосовуватиметься до всієї держави, окрім тимчасового окупованих територій)", - йдеться у результатах опитування.

Зауважується, що відправною точкою цієї моделі є західнонімецька модель вступу.

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"Нагадаємо, ФРН стала членом НАТО ще в 1955, але східні землі країни змогли приєднатися до Альянсу лише після воззʼєднання Німеччини в 1990 році. Однак суттєвою відмінністю поступового вступу від часткового є те, що запрошення до НАТО поширюватиметься не лише на Україну без тимчасово окупованих територій, як це було у випадку Західної Німеччини, але на всю Україну, включно з окупованими територіями", - наголошується у повідомленні.

Водночас в українському дискурсі "впродовж останніх двох років обговорювався переважно частковий вступ України в НАТО, коли окуповані території нібито "віддаються" Росії в обмін на членство в НАТО для неокупованої".

"Звісно, що і в опитуваннях такий варіант не знаходить підтримки з боку українців. Насправді йдеться про те, що ці території є також запрошеними до Альянсу, але під безпековою парасолькою Альянсу зможуть опинитись лише після їх деокупації в майбутньому… Як бачимо, поступовий вступ знаходить розуміння у більшості українців", - йдеться у повідомленні.

Як проводилось опитування

Дослідження було проведено ТОВ "ІНФО САПІЄНС" на замовлення Центру "Нова Європа" з 15 по 27 листопада. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка дослідження - 1 тис. респондентів. Вибірка репрезентативна населенню України віком 16+ за статтю, віком, регіоном, розміром населеного пункту проживання до повномасштабного вторгнення відповідно до останніх наявних даних Державної служби статистики України на 1 січня 2022 року. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0.95%.

Опитування не проводилося на тимчасово окупованих територіях Криму, м. Севастополя, Донецької і Луганської областей та інших, що перебувають під окупацією, а також територіях, де відсутній український мобільний зв’язок.

Вступ України до НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський вважає, що наразі немає сенсу говорити з обраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом про запрошення України до НАТО, поки він ще не в Білому домі.

Водночас Зеленський наголосив, що такі гарантії безпеки, як запрошення України до НАТО потрібні вже зараз.

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