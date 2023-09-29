Київ повинен зберігати активний темп запровадження реформ.

За умови збереження поточного темпу реформ Україна може вступити до Євросоюзу у 2030 році, оскільки це реалістичний термін.

Таку заяву зробила очільниця представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю "Європейській правді". Вона зазначила, що пояснює всім у Брюсселі, що в Україні час йде зовсім інакше.

"Те, що в інших місцях забирає місяці, тут може відбутися за кілька тижнів чи днів", – пояснила вона.

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"Тому 2030 рік – реалістичний термін. Він можливий якщо дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ", – підкреслила вона.

При цьому, Матернова додала, що для цього потрібні й інші реформи. "Терміни визначатимуть також інституційні та політичні зміни, які мають відбутися у Євросоюзі. ЄС має бути готовим до розширення. Без змін у системі голосування й прийняття рішень, число членів ЄС не може розширюватися до нескінченності", – сказала вона.

Очільниця представництва ЄС заявила, що у випадку України важливу роль відіграє геополітика, яка "визначає вектор".

Вступ України в ЄС

Україна подала заявку на вступ до ЄС на початку 2022 року. Влітку того ж року ЄС надав Україні статус країни-кандидата та дав Києву список із семи реформ, які обовзяково мають бути запроваджені.

До цього часу Києву вдалося реалізувати тільки дві реформи з цього списку.

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