За умови збереження поточного темпу реформ Україна може вступити до Євросоюзу у 2030 році, оскільки це реалістичний термін.
Таку заяву зробила очільниця представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю "Європейській правді". Вона зазначила, що пояснює всім у Брюсселі, що в Україні час йде зовсім інакше.
"Те, що в інших місцях забирає місяці, тут може відбутися за кілька тижнів чи днів", – пояснила вона.
"Тому 2030 рік – реалістичний термін. Він можливий якщо дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ", – підкреслила вона.
При цьому, Матернова додала, що для цього потрібні й інші реформи. "Терміни визначатимуть також інституційні та політичні зміни, які мають відбутися у Євросоюзі. ЄС має бути готовим до розширення. Без змін у системі голосування й прийняття рішень, число членів ЄС не може розширюватися до нескінченності", – сказала вона.
Очільниця представництва ЄС заявила, що у випадку України важливу роль відіграє геополітика, яка "визначає вектор".
Вступ України в ЄС
Україна подала заявку на вступ до ЄС на початку 2022 року. Влітку того ж року ЄС надав Україні статус країни-кандидата та дав Києву список із семи реформ, які обовзяково мають бути запроваджені.
До цього часу Києву вдалося реалізувати тільки дві реформи з цього списку.