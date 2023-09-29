За його словами, Київ прагне стати "повноправним кандидатом на повноправне членство" в Євросоюзі.

Попри плани Франції та Німеччини щодо членства України в Євросоюзі, українська влада чітко дала зрозуміти, що не погодиться на членство "другого сорту".

Про це в інтерв’ю Politico сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Київ прагне стати "повноправним кандидатом на повноправне членство" в Євросоюзі.

Видання зазначило, що Шмигаль виступив із заявою про членство в ЄС у той час, коли дебати про розширення загострюються перед низкою ключових зустрічей.

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Журналісти нагадали, що Франція і Німеччина наполягають на альтернативному варіанті повного членства в ЄС. Це могло б стати основою для поступової інтеграції. Шмигаль, однак, чітко дав зрозуміти, що Україна не погодиться на варіант повільної інтеграції.

"Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб Україна стала повноправним членом Євросоюзу. Це має вирішальне значення", – зазначив він.

Прем’єр висловив переконання, що протягом двох років Київ буде повністю готовий стати членом ЄС. При цьому він зауважив, що Україна має унікальні аргументи на користь членства.

"Ми хочемо бути повноправним членом, тому що Україна сьогодні є унікальною країною у світі, яка заплатила таку величезну ціну за своє бажання стати членом Євросоюзу. Жодна інша країна-кандидат на вступ ніколи не мала такої величезної підтримки населення – понад 90% – які бажають, прагнуть і хочуть стати повноправним членом об’єднаної Європи", – сказав Шмигаль.

Вступ України в ЄС

В кінці зими минулого року президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство країни в ЄС.

Брюссель надав Києву офіційний статус кандидата в червні 2022 року та передав Україні рекомендації з впровадження реформ. За рік Київ виконав дві з семи рекомендацій і більше цьогоріч виконати не встигне.

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