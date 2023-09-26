За його словами, після затвердження державної цільової програми "Єдність у розмаїтті" можна буде говорити про повне завершення виконання усіх семи рекомендацій.

Україна майже завершила виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні. Це було необхідно для початку переговорів щодо вступу нашої країни до Євросоюзу.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, після затвердження державної цільової програми "Єдність у розмаїтті" можна буде говорити про повне завершення виконання усіх семи рекомендацій Єврокомісії. Зазначається, що вказана програма передбачає створення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин та корінних народів.

За словами прем'єра, після затвердження програми можна говорити, що на урядовому рівні Україна повністю завершить виконання семи рекомендацій Єврокомісії. Шмигаль також відзвітував, що вдалось зробити Кабміну:

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стартувала реформа Конституційного суду і наразі Україна працює в постійних консультаціях із Венеційською комісією;

перезавантажено Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів;

виконано рекомендації Венеційської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону;

запрацювало законодавство про медіа та рекламу.

розроблені підзаконні акти на виконання нового закону про національні меншини;

напрацьовано нормативно-правову базу з боротьби з відмиванням грошей у межах стандартів FATF.

Крім того, за словами прем'єра, посилюється інституційна спроможність та незалежність антикорупційних органів - наприклад, законопроект про підвищення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Водночас було обрано нових керівників НАБУ та САП на відкритих конкурсах. Суттєвий прогрес України в питаннях запобігання корупції навіть відзначила група держав проти корупції (GRECO)

Шмигаль додав, що уряд провів так званий селф-скринінг й проаналізував 28 тисяч актів права ЄС на предмет їх імплементації в правове поле України.

"Очікуємо, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах Звіту щодо пакета розширення Євросоюзу. А потім буде голосування Європейської ради, яке відкриє дорогу до переговорів про вступ нашої країни до ЄС", - додав він.

Вступ України до ЄС

Як повідомляв УНІАН, після вторгнення РФ, 28 лютого 2022 року, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство країни в Євросоюзі. Вже 1 березня Європарламент підтримав українську ініціативу у і червні Україна стала країною-кандидатом.

Тоді ж Єврокомісія представила Україні сім рекомендацій. Станом на середину червня цього року було виконано дві з них. У серпні в уряді припустили, що Україна до кінця року не встигне повністю виконати всі рекомендації Єврокомісії, але переговори про вступ до ЄС все одно мають початися в грудні.

Президент Європарламенту Роберта Мецола сьогодні Європейський Союз повинен почати серйозну хвилю змін, щоб підготуватися до приєднання України як країни-члена. При цьому вона вважає, що немає потреби чекати вступу до ЄС, щоб країни-кандидати могли скористатися деякими перевагами членства. Зокрема, вони можуть отримати доступ до безкоштовного мобільного телефону в роумінгу в ЄС.

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