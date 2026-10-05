ЄС може відкрити усі переговорні кластери з Україною до кінця року, - ЗМІ

Для того, щоб процес прискорився, Україна має ухвалити певні закони.

Євросоюз може відкрити всі шість переговорних кластерів про вступ України до ЄС вже до кінця року. Але це за найбільш оптимістичного сценарію. Про це пише The Kyiv Independent.

Ключовим кроком має стати ухвалення Верховною Радою закону про розширення прав угорськомовної меншини. Голосування очікується 12 жовтня. Саме цього рішення Угорщина вимагала від Києва для зняття свого вето на подальше просування переговорів про вступ України до ЄС.

Якщо закон буде ухвалено, Євросоюз зможе відкрити наступні два переговорні кластери. Наразі Україна відкрила лише два з шести кластерів, які охоплюють реформи, необхідні для приведення українського законодавства та економіки у відповідність до правил ЄС.

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Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос 5 жовтня заявила, що такий сценарій цілком можливий. "Можливо, що ми відкриємо наступні два кластери ... наступного тижня", – сказала вона на пресконференції у Брюсселі.

Після ухвалення закону залишаться переважно формальні процедури, необхідні для проведення міжурядової конференції, яка офіційно відкриває переговорний кластер. Чергове засідання Ради ЄС із загальних питань заплановане на 13 жовтня в Люксембурзі. Через стислий графік конференцію можуть провести 14 жовтня – за день до саміту лідерів.

Очікується, що Україна відкриє кластери, пов’язані з економічними реформами. Після цього залишаться ще два – четвертий і п’ятий, які стосуються окремих секторів економіки. Тут, зазначає видання, деякі країни ЄС мають застереження, зокрема через масштаби та конкурентоспроможність українського аграрного й транспортного секторів.

Водночас Кос сподівається, що всі шість переговорних кластерів Україна зможе відкрити до кінця 2026 року.

Вступ України до ЄС

Як писав УНІАН, прем'єр Албанії Еді Рама розкритикував підхід ЄС до переговорів про вступ України, назвавши обіцянки Брюсселя нереалістичною "брехнею". Він заявив, що Україну не зможуть прийняти, якщо все йтиме через звичайний процес. Натомість Рама запропонував надати Україні членство на основі заслуг.

Натомість єврокомісар Марта Кос заявила, що вступ України до ЄС у 2027 році є нереалістичним, адже Київ не отримає тут жодних привілеїв. Вона наголосила, що війна змінила геополітику, зробивши розширення пріоритетом, і пообіцяла допомогу Києву у відкритті кластерів.

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