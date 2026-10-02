Україна не отримає ні пільг, ні привілеїв у процесі вступу до ЄС, - єврокомісар Кос

За її словами, вступ ґрунтується на принципі заслуг.

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос вважає, що Україна не зможе вступити до ЄС наступного року. Про це вона сказала в інтервʼю Corriere.

"Дату 1 січня 2027 року визначив президент Зеленський. Вступ ґрунтується на принципі заслуг: очевидно, що ця дата є неможливою. Я розумію, що Київ та багато інших розглядають вступ до ЄС як гарантію безпеки. Війна в Україні змінила геополітичну ситуацію в Європі, і одним із наслідків цього є те, що розширення знову стало пріоритетом не лише для України, а й для інших країн. У процесі вступу немає ніяких привілеїв чи пільг, але ми маємо враховувати, що Україна веде війну за виживання, тому наш обов’язок – допомогти їй. Сподіваюся, що до кінця року буде відкрито якомога більше кластерів", - висловилася політик.

За її словами, лідери мають обговорити чотири питання, а саме:

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вплив розширення на існуючі держави-члени;

внутрішні реформи, які ЄС має провести, щоб стати ефективнішим із більшою кількістю членів;

запобіжні заходи, тобто як захистити себе, щоб нові члени дотримувалися верховенства права та демократії навіть після вступу до ЄС;

ідеї щодо поглиблення поступової посиленої інтеграції.

Кос додала, що у межах перегляду передвступних вимог блок запропонує кілька ідей щодо спрощення процедур прийняття рішень.

"Європейська комісія виступає за заміну принципу одностайності на голосування кваліфікованою більшістю у сфері політики безпеки та оборони. Це буде складно, але ми вважаємо, що це було б добре. Інший варіант - це те, що ми бачили на прикладі надання кредиту на підтримку України: група країн рухається вперед. Також є перехідні положення. Крім того, Договори дозволяють мати меншу кількість комісарів, а саме дві третини від загальної кількості держав-членів", - пояснила комісар.

Вступ України до ЄС - останні новини

Раніше ЗМІ повідомляли, що лише одна країна блокує відкриття кластерів щодо вступу України до ЄС. Йдеться про Угорщину, яка невдоволена імплементацією домовленостей щодо угорської нацменшини на Закарпатті.

"Так буває у двосторонніх відносинах. Одна сторона каже: ми робимо, все що можемо. Інша - ні, ви повинні робити більше. Угорці не задоволені, як вирішуються проблеми їхньої нацменшини, і виносять це на найвищий рівень у Брюсселі", - сказало джерело Deutsche Welle.

Також премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Україна не готова до вступу в ЄС. За його словами, позиція Угорщини не змінюється, країна може погодитися на процес вступу на основі заслуг, жодних виняткових процедур, жодних прискорених процедур.

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