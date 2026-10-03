'Те, що їм обіцяють, – це брехня': прем'єр Албанії висловився щодо вступу України до ЄС

На думку прем'єр-міністра Албанії Еді Рами, Україну ніколи не приймуть до ЄС через звичайний процес вступу.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама різко розкритикував підхід ЄС до переговорів про вступ України до ЄС в інтерв'ю Die Welt.

Рама пригадав процес вступу до ЄС країн Західних Балкан та нагадав про те, що в 1989 році Східній Німеччині не наказували виконувати всі 33 розділи переговорів про вступ.

"ЄС, мабуть, вимагатиме від нас ще більше зусиль. Але ми хочемо бути його частиною. Подивіться на Україну. Те, що їм обіцяють, – це брехня", - заявив прем'єр Албанії.

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На думку Рами, Україну ніколи не приймуть до ЄС через звичайний процес вступу.

"Їх ніколи не приймуть через звичайний процес вступу з дотриманням усіх критеріїв. Це всім відомо. Реалістичним рішенням було б залучити Україну до переговорів уже зараз і надати їй повноправне членство на основі заслуг", – пояснив він.

В статті наголошується, що Албанія - країна з населенням 2,5 мільйона людей вважається одним із найперспективніших кандидатів серед шести країн Західних Балкан на вступ до ЄС до 2030 року.

За словами прем'єр-міністра Албанії, Західні Балкани є дірою посеред ЄС. Видання пояснило, що він мав на увазі відсутність членства у блоці, яка загрожує шкідливими впливами.

Рама порівняв ситуацію з відсутністю членства в ЄС для Західних Балкан з відкритою черевною порожниною:

"Відкритий живіт – це погано. Це загрожує інфекціями, ранами, гниттям. Росія – це вірус. Радикальний іслам – це вірус. Злочинність – це вірус".

Рама згадав, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має сімох дітей.

"Нас теж семеро – сім держав, які хочуть приєднатися до ЄС. Що краще: виховувати дітей у родині чи залишати їх зовні, доки вони не подорослішають? Звісно, дитина за столом має менше прав. Вона не може вимагати всього. Але там, зовні, ризики великі. Одна дитина подружиться з російськими бандитами. Інша підсідає на китайські іграшки. Третя відкриває для себе екстремізм і підриває весь район", – сказав прем'єр Албанії.

Вступ України до ЄС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку європейського комісара з питань розширення Марти Кос, Україна не зможе вступити до ЄС наступного року. Кос зазначила, що дату 1 січня 2027 року визначив президент України Володимир Зеленський. Вона наголосила, що вступ ґрунтується на принципі заслуг. Водночас, європейський комісар сподівається, що до кінця року буде відкрито якомога більше кластерів.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що вступ України до Європейського Союзу має відбуватися без жодних прискорених процедур. Мадяр нагадав, що з Україною було укладено політичну угоду про відновлення мовних, освітніх, культурних та інших прав угорської меншини. Україна прийняла угоду, в якій вказано конкретні терміни, але Угорщина поки що не бачить, щоб щось відбувалося. Мадяр додав, що його країна може погодитися на процес вступу України на основі заслуг, жодних виняткових чи прискорених процедур.

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