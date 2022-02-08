У Токіо висловили "серйозне занепокоєння" і наголосили, що "завжди з українським народом, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону".

Нижня палата парламенту Японії ухвалила у вівторок, 8 лютого, резолюцію, в якій висловлюється солідарність з Україною.

Як передає Kyodo News, у резолюції Палати представників Японії наголошується, що Токіо "серйозно занепокоєний і завжди з українським народом, який сподівається на стабільність своєї країни та регіону".

Також депутати закликають зацікавлені країни якнайшвидше відновити стабільність у районах навколо України за допомогою дипломатії і додають, що "будь-яка зміна статус-кво за допомогою сили є неприйнятною".

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Як зазначається, нижня палата "наполегливо закликає уряд використовувати всі дипломатичні ресурси, щоб зробити все для зменшення напруженості в Україні та якнайшвидше встановити мир".

У резолюції підкреслено позицію Японії щодо послідовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Також наголошується, що Японія підтримує та співпрацює з міжнародною спільнотою, включаючи інші країни-члени G7, для просування демократії в Україні та сприяння миру і стабільності в регіоні.

Наголошується, що резолюція ухвалена на тлі ескалації напруженості між західними країнами та Росією, яка зібрала близько 100 тисяч військових на кордоні України, а перед цим, у 2014 році окупувала український Крим.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити до повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. У свою чергу, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом з невступу України в Альянс.

Видання The Washington Post з посиланням на джерела в розвідці США повідомило, що Росія вже близька до завершення підготовки вторгнення в Україну.

Раніше уряд США попередив, що Росія в будь-який момент може вторгнутися в Україну.

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